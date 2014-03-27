Городская дума: «Если нас хотят разогнать…»

Депутат Альбина Селезнева («Единая Россия») напомнила коллегам, что непринятие решения по прокурорскому запросу может закончиться катастрофой: «тюменской думы не будет вообще!». На заявление Селезневой отреагировал Динар Абукин: «Раз уж пошел разговор, что нас хотят разогнать, если „Единая Россия“ сейчас примет такое решение, то я хотел бы сказать, обращаясь к депутатам оппозиционных партий: если мы опять пойдем на выборы, оппозиции надо в целях получения максимального результата поделить округа между разными партиями. Тем, что мы не согласовываем, пользуется партия власти. Этого нельзя допускать, нужно быть готовыми к любым изменениям».