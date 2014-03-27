Городская дума: «Если нас хотят разогнать…»

В протесте прокурор требует привести устав города в соответствие с федеральным и региональным законодательством, одно из требований касается изменения избирательного законодательства в городе.
Напомним, в феврале оппозиционные депутаты получили неожиданный подарок — у «Единой России» — партии технического большинства в городской думе не хватило голосов для внесения изменений в устав. Было понятно, что победа была временной. Накануне мартовского заседания прокурор отправил протест.
Коммунист Динар Абукин предложил снять вопрос с рассмотрения, Виктория Безкровная (ЛДПР) — отложить, Мурат Тулебаев (ЛДПР) — пересмотреть. В поддержку своих слов Тулебаев передал председателю думы подписные листы, в которых содержится 1000 подписей под обращением оставить в системе выборов города Тюмени политические партии. Депутат сказал, что это количество подписей — не предел: их сбором занимались всего лишь неделю. Областной закон о выборах не учитывает мнение жителей, и необходимо провести опросы или публичные слушания, подчеркнул он. Депутат Юрий Коновалов заявил, что получается странно: решение в феврале органом местного самоуправления принято, а сейчас из-за действий одного человека оно не может вступить в законную силу.
Депутат Альбина Селезнева («Единая Россия») напомнила коллегам, что непринятие решения по прокурорскому запросу может закончиться катастрофой: «тюменской думы не будет вообще!». На заявление Селезневой отреагировал Динар Абукин: «Раз уж пошел разговор, что нас хотят разогнать, если „Единая Россия“ сейчас примет такое решение, то я хотел бы сказать, обращаясь к депутатам оппозиционных партий: если мы опять пойдем на выборы, оппозиции надо в целях получения максимального результата поделить округа между разными партиями. Тем, что мы не согласовываем, пользуется партия власти. Этого нельзя допускать, нужно быть готовыми к любым изменениям».
Тут система голосования дала сбой, и пока ее тестировали, возник вопрос о том, как будет идти голосование, если она сломалась. Кто-то из депутатов предложил тайное голосование, но председатель Еремеев тут же отмел это предложение. Депутаты шутили: «Это нечистая сила мешает принять изменения в устав».
Пока систему тестировали, прокурор Тюмени Руфат Биктимиров взял слово, в котором пояснил последствия непринятия изменений в устав для депутатов тюменской думы. По его словам, роспуск думы вполне возможен, если законопроект об изменениях в устав города не будет принят сегодня. Он уточнил, что в случае непринятия прокурор будет вынужден обратиться в суд, и если суд поддержит обращение прокурора, вопрос о роспуске думы будет решать губернатор Тюменской области Владимир Якушев. «Я предлагаю принять сегодня поправки в устав и не создавать политического коллапса в Тюмени», — добавил Биктимиров.
Понятно, что после столь очевидных перспектив система голосования заработала и депутаты приняли решение: 27 — «за», 3 — «против», трое не голосовали.
NashGorod.ru готовит интервью с прокурором города Тюмени Руфатом Биктимировым.