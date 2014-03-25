В четверг тюменцы услышат рев сирен. Во сколько — пока сюрприз

О технической проверке централизованной системы оповещения сообщается на официальном сайте администрации города. Там напоминают, что звучание сирен означает сигнал гражданской обороны «Внимание всем!». Услышав его, человек должен включить телевизор или радио, чтобы узнать о возможном ЧС и правилах, которые следует соблюдать населению. Кроме того, необходимая информация выводится на экраны системы ОКСИОН, которые установлены в местах массового скопления людей — в торговых центрах и на рынках, на вокзалах, в развлекательных заведениях.