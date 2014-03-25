В четверг тюменцы услышат рев сирен. Во сколько — пока сюрприз

О технической проверке централизованной системы оповещения сообщается на официальном сайте администрации города. Там напоминают, что звучание сирен означает сигнал гражданской обороны «Внимание всем!». Услышав его, человек должен включить телевизор или радио, чтобы узнать о возможном ЧС и правилах, которые следует соблюдать населению. Кроме того, необходимая информация выводится на экраны системы ОКСИОН, которые установлены в местах массового скопления людей — в торговых центрах и на рынках, на вокзалах, в развлекательных заведениях.
В городском департаменте безопасности жизнедеятельности не уточняют, во сколько конкретно произойдет запуск сирен — это будет сюрпризом для тюменцев. Однако там отметили, что проверка точно пройдет днем, в рабочее время. Напомним, что обычно запуск сирен в Тюмени проводят до полудня — между 11.00 и 12.00.
Как сообщал ранее интернет-портал Nashgorod.ru, на конец 2013 года и 2014 год была запланирована глобальная реконструкция областной системы оповещения: она была введена в эксплуатацию много лет назад, и аппаратура технически устарела. В департаменте безопасности жизнедеятельности сообщили, что в четверг оповещение горожан пройдет уже по новым каналам.
Предполагается, что после реконструкции сигнал «Внимание! Всем!» услышит каждый. Ранее сотрудники МЧС отмечали, что по плану оповещением должно быть охвачено около 80% жителей Тюмени, однако пользователи интернет-портала Nashgorod.ru каждый год жалуются на то, что сирену не слышали и, случись ЧС, информацию бы вовремя не получили.