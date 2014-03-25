Тюменская область перечислила «в поддержку украинцев» миллион

Специальный счет был открыт в начале марта при поддержке губернатора и правительства Тюменской области совместно с благотворительным фондом «Российский фонд милосердия и здоровья». В середине марта Владимир Якушев на очередном заседании президиума правительства Тюменской области призвал коллег помочь братскому народу не только перечислением собственных средств, но и организовать сбор средств среди своих коллективов. Благотворительные средства можно впоследствии перечислить как беженцам, так и регионам, пострадавшим от действий экстремистов, заявил губернатор.
Добавим, что для крымчан собирают не только деньги, но и книги: о сборе литературы на русском языке объявило областное Общество русской культуры. «Это наша духовная поддержка жителям республики, которые теперь с нами, в одной стране!», — объявили организаторы акции и призвали горожан приносить хорошие русские книги в библиотеки, чтобы позже их отправили на Украину.
«Мы договорились о сборе книг с 20 городскими библиотеками, — рассказывают в Обществе русской культуры. — Сейчас в некоторых библиотеках собрано уже по 14 пачек. Горожане активно откликаются, недавно позвонила женщина, которой уже 90 лет, и сказала, что готова отдать три упаковки изданий. Откликнулись писательские организации, так что в библиотеках Крыма появятся книги тюменских авторов».
Пока издания аккумулируются в библиотеках, добавили организаторы акции, в Крым они будут отправлены позже.
Фото: Антон Сакерин