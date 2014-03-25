Тюменская область перечислила «в поддержку украинцев» миллион

Добавим, что для крымчан собирают не только деньги, но и книги: о сборе литературы на русском языке объявило областное Общество русской культуры. «Это наша духовная поддержка жителям республики, которые теперь с нами, в одной стране!», — объявили организаторы акции и призвали горожан приносить хорошие русские книги в библиотеки, чтобы позже их отправили на Украину.