Суд отправил отца-изверга в колонию

Как сообщалось ранее, все произошло вечером 4 ноября. Михаил Кайгародов сидел с детьми в квартире дома по улице Одесской и был пьян. Разозлившись на плач полуторагодовалого сына, тюменец ударил его по лицу и ягодицам. Потом от раздраженного отца досталось 4-месячной девочке: ее родитель ударил головой о деревянную кроватку, да так, что малышка упала на диван и стукнулась о подлокотник. Но и после этого пьяный мужчина не успокоился. Он ударил и старшую дочь — 2-летняя девочка упала на пол животом вниз, а отец дважды наступил ногой на спину ребенка.