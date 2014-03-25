Суд отправил отца-изверга в колонию

В Тюмени осужден 42-летний Михаил Кайгародов — тот самый мужчина, избил двух дочерей и сына, разозлившись на детский плач. Одна из девочек тогда получила серьезные травмы. Ближайшие 4,5 года нерадивый отец проведет в колонии.
Как сообщалось ранее, все произошло вечером 4 ноября. Михаил Кайгародов сидел с детьми в квартире дома по улице Одесской и был пьян. Разозлившись на плач полуторагодовалого сына, тюменец ударил его по лицу и ягодицам. Потом от раздраженного отца досталось 4-месячной девочке: ее родитель ударил головой о деревянную кроватку, да так, что малышка упала на диван и стукнулась о подлокотник. Но и после этого пьяный мужчина не успокоился. Он ударил и старшую дочь — 2-летняя девочка упала на пол животом вниз, а отец дважды наступил ногой на спину ребенка.
«Позже 4-месячная девочка была доставлена в реанимацию нейрохирургии областной больницы № 2. Врачи диагностировали у нее ушиб головного мозга тяжелой степени, переломы затылочной, правых височной и теменной костей, которые причинили тяжкий вред здоровью, опасный для жизни», — сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.
Кроме того, Кайгародов в период с апреля по май 2013 года незаконно зарегистрировал в своей квартире (однокомнатной, площадью 18,7 кв. метров, где проживал с сожительницей и тремя детьми) почти 300 иностранных граждан. В качестве вознаграждения с каждого из них он получил определенную сумму.
По данным пресс-службы прокуратуры Тюменской области, Михаил Кайгародов признан виновным по ч.1 ст.322.1 (организация незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации) и п. «б» ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего). Суд назначил мужчине 4,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.