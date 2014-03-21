Депутат Безбородов о деятельности и расходах ПАТП-1

У горожан и без того много вопросов к городской власти. Я не требую, чтобы ОАО «ТПАТП № 1» выжимало последние соки из жителей города. Деятельность ОАО «ТПАТП № 1» является для них общественно значимой и никто не требует от нее грандиозных объемов прибыли. Однако мы вправе рассчитывать на эффективное управление народным имуществом, а не в убыток городскому бюджету. Прежде чем субсидировать какое — либо предприятие надо убедиться, что эти субсидии действительно ему необходимы. В конечном итоге всем нам надо ответить на следующие вопросы: «Справляется ли тюменская городская власть со своими обязанностями? Контролирует ли губернатор Тюменской области Владимир Владимирович Якушев руководство столицы области?», — подытоживает свой отчет Юрий Безбородов.