Депутат Безбородов о деятельности и расходах ПАТП-1

В своем отчете он озвучил некоторые из них. Так, депутата смутил момент, что на протяжении трех последних лет, с 2010 по 2012 год, стоимость чистых активов акционерного общества постоянно снижается (213 871 — 205 796 — 190 091 тысяча рублей). «Это показатель того, что деятельность общества убыточна. Не будет ли лучше доплачивать частным предпринимателям при выполнении этой же работы? Это позволит сэкономить бюджетные деньги, а также увеличит налоговую базу для муниципалитета. Кроме того, такое искусственное снижение стоимости активов предприятия (часто умышленное) характерно перед его приватизацией определенными людьми. Примеров в истории современной России более чем достаточно», — отмечает Юрий Анатольевич.
Также он пишет, что ОАО «Тюменская агропромышленная лизинговая компания» («ТАЛК») привлекла в кредит деньги у ОАО «Сбербанк», купила на них автобусы МАЗ и сдала в лизинг ПАТП-1. «Сразу возникают два вопроса. Во-первых, непонятно, почему ТПАТП № 1 само не могло взять кредит в ОАО „Сбербанк“ и вынуждено платить лишние деньги за лизинг ОАО „ТАЛК“. Во-вторых, почему в обеспечение чужого кредита в залог ОАО „Сбербанк“ отдается имущество ТПАТП № 1 в виде 124 единиц автобусов ЛиАЗ?» — добавляет депутат.
Кроме того, он задается вопросом, каким образом произошло значительное увеличение с 2011 по 2012 год доходов от продажи билетов (с 165 315 до 203 614 тысяч рублей) и транспортных карт (с 9 663 до 20 927 тысяч рублей)?
«В годовом отчете за 2012 год указаны «Средства на организацию транспортного обслуживания» 165 653,3 тысяч рублей. За что это было заплачено и не выгоднее ли непосредственно использовать частных перевозчиков, без затрат для бюджета по этой статье? Может лучше развивать частный бизнес?
В структуре себестоимости указаны затраты на ремонт подвижного состава в сумме 43 742,4 тысячи рублей. Вместе с тем, аренда (сублизинг) объектов производственного назначения составила 43 664,8 тысяч рублей. Какой экономический смысл в таком ремонте, если за эту же цену в сублизинг каждый год можно брать новый транспорт?
Это еще далеко не все в городском хозяйстве, что вызывает у меня законное недоумение. По данному факту мной направлены информационные письма председателю Тюменской городской думы Дмитрию Еремееву, главе администрации города Александру Моору, депутатам Тюменской городской думы, в которых я предложил создать рабочую группу для выяснения ситуации сложившейся в ОАО «ТПАТП № 1» с обязательным включением оппозиционных депутатов. Пока рабочая группа не создана.
У горожан и без того много вопросов к городской власти. Я не требую, чтобы ОАО «ТПАТП № 1» выжимало последние соки из жителей города. Деятельность ОАО «ТПАТП № 1» является для них общественно значимой и никто не требует от нее грандиозных объемов прибыли. Однако мы вправе рассчитывать на эффективное управление народным имуществом, а не в убыток городскому бюджету. Прежде чем субсидировать какое — либо предприятие надо убедиться, что эти субсидии действительно ему необходимы. В конечном итоге всем нам надо ответить на следующие вопросы: «Справляется ли тюменская городская власть со своими обязанностями? Контролирует ли губернатор Тюменской области Владимир Владимирович Якушев руководство столицы области?», — подытоживает свой отчет Юрий Безбородов.