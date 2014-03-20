Паралимпийцы: Мы не посрамили земли тюменской

«Опыта не хватило участнику Паралимпийских зимних игр в Сочи Александру Артемову. За ним большое будущее он самый молодой у нас в команде, я думаю через две-три олимпиады он нам покажет результат, — подчеркнул Вячеслав Голдинов. — В принципе, я очень доволен тем, как боролись и чего добились. Мы не посрамили свою страну и тюменскую землю и впредь будем стараться, чтобы наша малая родина гремела на всю страну. Мы очень амбициозны в этом плане».