Паралимпийцы: Мы не посрамили земли тюменской

Цель была завоевать от двух до восьми золотых медалей, в итоге — шесть. Тем не менее, старший тренер сборной Тюменской области по лыжным гонкам и биатлону (спорт слепых) Вячеслав Голдинов охарактеризовал соревнования как череду упущенных возможностей для каждого спортсмена.
Так, накануне старта кишечным гриппом переболел Станислав Чохлаев. На соревнованиях он был обессилен, но сумел показать неплохой результат и стал двукратным серебряный и бронзовым призером Паралимпийских игр.
С психологическим давлением тяжелее всех было справиться Николаю Полухину, который был однозначным лидером в биатлоне, но два промаха откинули его на второе место. Как отмечает тренер, работа психологов принесла свои результаты, спортсмен в итоге стал двукратным победителем и двукратным серебряным призером Игр в Сочи.
А вот трехкратную победительницу и серебряного призера Паралимпийских зимних игр Елену Ремизову в спринтерской гонке «завалила» украинская спортсменка. Тюменке удалось обогнать обидчицу и взять второе место.
Кроме того, на стадионе регулярно присутствовало около пяти-шести тысяч болельщиков, которые поддерживают спортсменов. Однако, для слабовидящих паралимпийцев шум сыграл отрицательную роль. Ребята не слышали своих лидеров (сопровождающие для слепых и слабовидящих) и блуждали на стадионе.
«Опыта не хватило участнику Паралимпийских зимних игр в Сочи Александру Артемову. За ним большое будущее он самый молодой у нас в команде, я думаю через две-три олимпиады он нам покажет результат, — подчеркнул Вячеслав Голдинов. — В принципе, я очень доволен тем, как боролись и чего добились. Мы не посрамили свою страну и тюменскую землю и впредь будем стараться, чтобы наша малая родина гремела на всю страну. Мы очень амбициозны в этом плане».
Надо сказать, что и тюменская земля не забывает своих победителей. Распоряжением правительства Тюменской области призерам Паралимпийских зимних игр в Сочи утверждены денежные выплаты: за золото — 3 млн рублей, серебро — 2,5 млн и бронза — 2 млн рублей. Участник соревнований получает 575 тысяч рублей, такие же премии гидам и тренерам. Также тюменские лыжники Николай Полухин и Елена Ремизова стали кавалерами ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
Добавим, уже через три дня в Красноярске спортсменов ждет чемпионат России, так что расслабляться им некогда.
Видео Евгения Котова