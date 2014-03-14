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Тюменцы Полухин и Будалеева взяли золото

14 марта 2014, 19:03
Тюменские биатлонисты снова отличились на Паралимпиаде в Сочи. На этот раз в копилке наших земляков оказалось сразу две золотых медали.
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Тюмень

В категории «с нарушением зрения» на дистанции 15 км 1 место получил Николай Полухин. Спортсмен преодолел дистанцию за 36 мин. 42,9 сек., не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Золотая медаль Полухина стала 25-й для сборной России на Играх.

Серебро завоевал украинец Анатолий Ковалевский (38.18,2; 1), бронзу поделили его соотечественник Виталий Лукьяненко и еще один тюменец Станислав Чохлаев (38.21,6; 1).

В индивидуальной гонке на 12,5 км среди слабовидящих спортсменок первой стала наша же Юлия Будалеева, у которой уже есть два биатлонных «серебра». Второй на этот раз стала трехкратная чемпионка Паралимпиады-2014 Михалина Лысова. На пьедестал также попала украинка Оксана Шишкова, а еще одна тюменка Елена Ремизова стала четвертой.

На данный момент на счету российской команды, которая досрочно победила в общекомандном зачете, 64 медали (25 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых).

#Новости#Паралимпийские игры#Николай Полухин#Биатлон#Тюмень#Olga#Спорт
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