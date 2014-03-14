Тюменцы Полухин и Будалеева взяли золото

В индивидуальной гонке на 12,5 км среди слабовидящих спортсменок первой стала наша же Юлия Будалеева, у которой уже есть два биатлонных «серебра». Второй на этот раз стала трехкратная чемпионка Паралимпиады-2014 Михалина Лысова. На пьедестал также попала украинка Оксана Шишкова, а еще одна тюменка Елена Ремизова стала четвертой.