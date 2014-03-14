Следователи обвинили в крушении ATR-72 погибшего командира

Следственными органами вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц), и оно предъявлено для ознакомления представителю обвиняемого, в качестве которого признан отец погибшего, и защитнику.