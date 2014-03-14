Следователи обвинили в крушении ATR-72 погибшего командира

Следственными органами вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц), и оно предъявлено для ознакомления представителю обвиняемого, в качестве которого признан отец погибшего, и защитнику.
Как сообщает пресс-служба ведомства, по данным следствия, 2 апреля 2012 года самолет АTR-72, эксплуатируемый ОАО «Авиакомпания ЮТэйр», выполнявший рейс «Тюмень — Сургут», взлетел из аэропорта «Рощино» города Тюмени и потерпел крушение, упав в 1,5 километрах от взлетно-посадочной полосы в районе деревни Горьковка Тюменского района. В результате данной катастрофы погибли 33 человека, а также 10 лицам причинены телесные повреждения.
В ходе расследования от близких родственников Сергея Анцина в соответствии с действующим законодательством получено волеизъявление о несогласии с прекращением уголовного дела в связи со смертью подозреваемого.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая виновность командира воздушного судна Сергея Анцина в крушении указанного воздушного судна. Непосредственной причиной авиационного происшествия явилось наличие на поверхности воздушного судна снежно-ледовых отложений вследствие наземного обледенения во время стоянки; подготовка воздушного судна к полету не в полном объеме и отказ командира воздушного судна от проведения противообледенительной обработки воздушного судна.
Ранее следственными органами Уральского следственного управления на транспорте СК России по факту крушения самолета АTR-72 предъявлено обвинение начальнику смены и авиамеханику ООО «ЮТэйр-Техник». Расследование уголовного дела продолжается.