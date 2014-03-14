nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Родительский комитет: «Приезд Собчак в Тюмени — пропаганда майдана!»

14 марта 2014, 16:16
Несколько тюменских организаций попросило местные власти не предоставлять государственные концертные площадки для выступления Ксении Собчак. Напомним, ее приезд в Тюмень был запланирован на 1 апреля. Однако часть тюменцев не хочет видеть в нашем городе звезду, «связанную с белоленточным движением».

Общественники Тюмени возмущены известием о приезде 1 апреля в наш город Ксении Собчак, и в частности тем, что для того, чтобы тюменцы узнали историю личной жизни звезды и секреты личного брендинга, будет использована «самая представительная концертная площадка города — Тюменский Драматический театр».

«Многие жители города отрицательно относятся к деятельности Ксении Собчак, считают её пропагандистом аморальности и антиобщественного поведения, подрывающей нравственные и духовные основы национальной культуры», — сообщается в обращении к губернатору, главе города и директору департамента культуры.

«Политическая деятельность Ксении Собчак тесно связанна с белоленточным движением, уличными протестами антигосударственной направленности (требование отменить итоги президентских выборов и выборов в Государственную Думу РФ). Cегодня есть все основания полагать, что белоленточный протест 2011 — 2012 годов является аналогом украинского майдана, совершающего в эти дни государственный переворот, грозящий неисчислимыми бедствиями народу Украины. Планы приезда Ксении Собчак в Тюмень несомненно являются поощрением данных политических настроений», — уверены подписавшиеся. «Мы обращаемся к Вам с просьбой не предоставлять для этих мероприятий государственных концертных площадок».

Под заявлением подписались тюменское региональное отделение Национально-освободительного движения, местное отделение партии Великое Отечество, областная организация Работающая молодёжь Сибири и Тюменский областной родительский комитет.

Недовольные горожане заявляют, что вскоре объявят сбор подписей граждан под требованием отменить показ сериала «Дом-2», а также не допускать публичных выступлений в Тюмени Ксении Собчак.

Напомним, мастер-класс «Собчак живьем: теория успеха» действительно должен был пройти в Тюмени 1 апреля, но тюменские активисты, похоже, возмущаются зря: в начале недели организаторы приезда Ксении Собчак в наш город сообщили NashGorod.ru, что визит телеведущей отменяется в связи с очень плотным графиком ее работы.

#Новости#Ксения Собчак#Дарья#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25