Родительский комитет: «Приезд Собчак в Тюмени — пропаганда майдана!»

«Политическая деятельность Ксении Собчак тесно связанна с белоленточным движением, уличными протестами антигосударственной направленности (требование отменить итоги президентских выборов и выборов в Государственную Думу РФ). Cегодня есть все основания полагать, что белоленточный протест 2011 — 2012 годов является аналогом украинского майдана, совершающего в эти дни государственный переворот, грозящий неисчислимыми бедствиями народу Украины. Планы приезда Ксении Собчак в Тюмень несомненно являются поощрением данных политических настроений», — уверены подписавшиеся. «Мы обращаемся к Вам с просьбой не предоставлять для этих мероприятий государственных концертных площадок».