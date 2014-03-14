Родительский комитет: «Приезд Собчак в Тюмени — пропаганда майдана!»

Общественники Тюмени возмущены известием о приезде 1 апреля в наш город Ксении Собчак, и в частности тем, что для того, чтобы тюменцы узнали историю личной жизни звезды и секреты личного брендинга, будет использована «самая представительная концертная площадка города — Тюменский Драматический театр».
«Многие жители города отрицательно относятся к деятельности Ксении Собчак, считают её пропагандистом аморальности и антиобщественного поведения, подрывающей нравственные и духовные основы национальной культуры», — сообщается в обращении к губернатору, главе города и директору департамента культуры.
«Политическая деятельность Ксении Собчак тесно связанна с белоленточным движением, уличными протестами антигосударственной направленности (требование отменить итоги президентских выборов и выборов в Государственную Думу РФ). Cегодня есть все основания полагать, что белоленточный протест 2011 — 2012 годов является аналогом украинского майдана, совершающего в эти дни государственный переворот, грозящий неисчислимыми бедствиями народу Украины. Планы приезда Ксении Собчак в Тюмень несомненно являются поощрением данных политических настроений», — уверены подписавшиеся. «Мы обращаемся к Вам с просьбой не предоставлять для этих мероприятий государственных концертных площадок».
Под заявлением подписались тюменское региональное отделение Национально-освободительного движения, местное отделение партии Великое Отечество, областная организация Работающая молодёжь Сибири и Тюменский областной родительский комитет.
Недовольные горожане заявляют, что вскоре объявят сбор подписей граждан под требованием отменить показ сериала «Дом-2», а также не допускать публичных выступлений в Тюмени Ксении Собчак.
Напомним, мастер-класс «Собчак живьем: теория успеха» действительно должен был пройти в Тюмени 1 апреля, но тюменские активисты, похоже, возмущаются зря: в начале недели организаторы приезда Ксении Собчак в наш город сообщили NashGorod.ru, что визит телеведущей отменяется в связи с очень плотным графиком ее работы.