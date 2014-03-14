Результаты заседания внеочередного собрания акционеров «ЮТэйр»

На внеочередном собрании акционеров ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» (UTair Aviation) 13 марта 2014 г. одобрена крупная сделка (несколько взаимосвязанных сделок), связанных с финансированием приобретения 10 воздушных судов Boeing 737–800/900ER, в рамках контракта на поставку 40 таких машин, заключенного в 2011 году.
Первый самолет по этому контракту поступил в парк «ЮТэйр» в октябре 2013 года, в 2014 году ожидается поступление еще 8 машин этого типа. Все самолеты оснащаются двигателями CFM56-5B и имеют моноклассную компоновку салона, рассчитанную на размещение 170 (для 737–800) и 220 (для 737–900) пассажиров. В салонах самолетов устанавливаются кресла Pinnacle производства B/E Aerospace, имеющие современный эргономичный дизайн.
В соответствии со статьей 75 ФЗ «Об акционерных обществах», акционеры ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр», голосовавшие против принятия решения об одобрении крупной сделки или не принимавшие участия в голосовании, вправе требовать выкупа ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» всех или части принадлежащих им обыкновенных акций по рыночной стоимости акций, определенной независимым оценщиком — 22 руб. 95 коп. за одну обыкновенную акцию, не позднее 45 дней с даты проведения внеочередного собрания акционеров.
Также в ходе собрания утвержден аудитор по проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2013 год в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности — компания ООО «Эрнст энд Янг», являющаяся мировым лидером в области оказания профессиональных и аудиторских услуг авиакомпаниям.