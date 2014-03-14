Результаты заседания внеочередного собрания акционеров «ЮТэйр»

Первый самолет по этому контракту поступил в парк «ЮТэйр» в октябре 2013 года, в 2014 году ожидается поступление еще 8 машин этого типа. Все самолеты оснащаются двигателями CFM56-5B и имеют моноклассную компоновку салона, рассчитанную на размещение 170 (для 737–800) и 220 (для 737–900) пассажиров. В салонах самолетов устанавливаются кресла Pinnacle производства B/E Aerospace, имеющие современный эргономичный дизайн.