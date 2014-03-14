Политизацию системы правосудия обсудят на лекции

Значительное количество россиян в последнее время увидели деятельность системы правосудия в новом ключе — обнаружили в этом политику. Но существует категория граждан, которая нередко сталкивается с российской системой правосудия и поэтому довольно компетентна в плане обнаружения и критики ее «политизации» — это гражданские и политические активисты.
Предварительные выводы исследования, посвященного политической оценке российскими активистами системы правосудия и тенденций ее развития в современной России озвучит завтра на лекции в «Свободном университете» Константин Кокарев, младший научный сотрудник отдела политической науки и Центра перспективных методологий социально-гуманитарных исследований ИНИОН РАН.
Тюменцев, которые хотят разобраться, почему политические события последних лет, которые могли стать стимулом для формулирования программ по реформированию судов, органов следствия и исполнения наказаний, до сих пор им не стали, приглашают на публичную лекцию завтра, 15 марта, в 14:00. Адрес — проезд Геологоразведчиков, 28 а, 5-й этаж.
Напомним, «Свободный университет» — открытая академическая и лекционная площадка. С 2011 года в рамках этой образовательной инициативы проходят публичные лекции и дискуссии. Вход на все «занятия» — бесплатный.