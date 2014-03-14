Политизацию системы правосудия обсудят на лекции

Значительное количество россиян в последнее время увидели деятельность системы правосудия в новом ключе — обнаружили в этом политику. Но существует категория граждан, которая нередко сталкивается с российской системой правосудия и поэтому довольно компетентна в плане обнаружения и критики ее «политизации» — это гражданские и политические активисты.