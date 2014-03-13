Тюменцев научат делать ловцов снов своими руками

Ловец снов — индейский талисман, который защищает спящего от злых духов. Считается, что плохие сны запутываются в паутине, а хорошие проскальзывают сквозь отверстие в середине.
Мастер-классы продут 15 и 16 марта с 13:00 в ТРЦ Малахит (Республики, 200а), 1 этаж, под эскалатором возле Fix price.
Записывайтесь на бесплатный мастер-класс в группе Malloko ВКонтакте (http://vk.com/malloko) или по электронной почте [email protected] Необходимо указать фамилию, имя, телефон участника и удобную дату мастер-класса.
Все материалы предоставляются организатором.