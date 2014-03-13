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Тюменцев научат делать ловцов снов своими руками

13 марта 2014, 11:18
Бесплатные мастер-классы, на которых научат делать своими руками ловцов снов, пройдут в торгово-развлекательном центре «Малахит» 15 и 16 марта.
Сюжет
Тюмень

Ловец снов — индейский талисман, который защищает спящего от злых духов. Считается, что плохие сны запутываются в паутине, а хорошие проскальзывают сквозь отверстие в середине.

Мастер-классы продут 15 и 16 марта с 13:00 в ТРЦ Малахит (Республики, 200а), 1 этаж, под эскалатором возле Fix price.

Записывайтесь на бесплатный мастер-класс в группе Malloko ВКонтакте (http://vk.com/malloko) или по электронной почте [email protected] Необходимо указать фамилию, имя, телефон участника и удобную дату мастер-класса.

Все материалы предоставляются организатором.

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