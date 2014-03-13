586 человек попали под амнистию

Их освободят от наказания при условии, что срок лишения свободы у них не превышает 5 лет и ранее они не отбывали наказание в исправительных учреждениях. Исключение делается лишь в отношении осужденных, совершивших умышленные преступления в возрасте до 18 лет и приговоренных к лишению свободы на срок свыше 5 лет. Они освобождаются от наказания, если отбыли не менее половины срока.