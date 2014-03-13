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586 человек попали под амнистию

13 марта 2014, 15:14
В Тюменской области под амнистию в связи с 20-летием принятия Конституции Российской Федерации попало 586 человек. Это лица, совершившие преступления в несовершеннолетнем возрасте, женщины, имеющие несовершеннолетних детей, беременные женщины, инвалиды, пенсионеры, лица, принимавших участие в боевых действиях по защите Отечества.

Напомним, что 18 декабря 2013 г. Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, руководствуясь принципом гуманизма, приняла постановление «Об объявлении амнистии в связи с 20-летием принятия Конституции Российской Федерации» № 3500–6 ГД. В течение 6 месяцев постановление подлежит исполнению.

Под освобождение от отбывания наказания и прекращение находящихся в производстве уголовных дел в отношении наименее социально защищенных категорий осужденных, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, а также лиц, имеющих определенные заслуги перед государством попадают:

— лица, совершившие преступления в несовершеннолетнем возрасте;

— женщины, имеющие несовершеннолетних детей;

— женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет;

-лица, принимавших участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС;

-военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы и иные лица, принимавших участие в боевых действиях либо в действиях по защите Отечества;

-инвалиды 1 и 2 группы.

Их освободят от наказания при условии, что срок лишения свободы у них не превышает 5 лет и ранее они не отбывали наказание в исправительных учреждениях. Исключение делается лишь в отношении осужденных, совершивших умышленные преступления в возрасте до 18 лет и приговоренных к лишению свободы на срок свыше 5 лет. Они освобождаются от наказания, если отбыли не менее половины срока.

В Тюменской области за период действия амнистии освобождено 586 человек. Из них только 10 осужденных освобождены из колоний на основании постановлений администраций колоний.

По постановлениям уголовно-исполнительных инспекций от отбывания наказаний в виде обязательных работ, исправительных работ, ограничения свободы, лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью освобождено 172 человека.

На досудебной стадии уголовного судопроизводства от уголовной ответственности органами дознания освобождено 90 лиц, предварительного следствия — 122.

Судебные приставы-исполнители в связи с амнистией освободили от наказания в виде штрафа 2 осужденных.

Суды применили амнистию в отношении 190 человек.

К примеру, мировой судья Калининского округа г. Тюмени применила амнистию в отношении девушки, которая в июле 2013 г. в возрасте 17 лет за 25 тыс. рублей купила подложное свидетельство о результатах единого государственного экзамена и предъявила его для поступления в тюменский филиал Московского института государственного управления и права. Девушка признала свою вину, раскаялась в содеянном и суд применил к ней амнистию.

«Прокуратура Тюменской области осуществляет надзор за законностью применения амнистии, нарушений не выявлено», — сообщают в ведомстве.

#Новости#Прокуратура Тюменской области#Амнистия#Женя#Происшествия
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