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Михаэль Шумахер пошел на поправку

12 марта 2014, 10:37
Состояние Михаэля Шумахера, впавшего в кому в конце декабря 2013 года, до сих пор остается тяжелым, однако впервые с момента попадания гонщика в больницу, появился проблеск надежды на выздоровление.

Как сообщает портал «Авто. Mail.ru» со ссылкой на итальянское издание Gazzetta dello Sport, чемпион «Формулы 1» уже был отключен от аппарата искусственной вентиляции легких и начал дышать самостоятельно. Кроме того, по словам врачей и друзей Михаэля Шумахера, гонщик также стал реагировать на некоторые внешние раздражители — например, на звуки моторов болида и записи переговоров с механиками (их время от времени проигрывают в качестве терапии, чтобы стимулировать части мозга, ответственные за воспоминания).

Улучшения в состоянии Михаэля Шумахера отметила и менеджер великого пилота Сабина Кем, которая заявила, что опасность для жизни гонщика миновала. Впрочем, по ее же словам, состояние пилота все еще тяжелое, и говорить о том, что Шумахеру ничего не угрожает, еще слишком рано.

#Новости#Автогонки#Формула-1#Транспорт#Olga#Общество
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