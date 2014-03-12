Михаэль Шумахер пошел на поправку

Как сообщает портал «Авто. Mail.ru» со ссылкой на итальянское издание Gazzetta dello Sport, чемпион «Формулы 1» уже был отключен от аппарата искусственной вентиляции легких и начал дышать самостоятельно. Кроме того, по словам врачей и друзей Михаэля Шумахера, гонщик также стал реагировать на некоторые внешние раздражители — например, на звуки моторов болида и записи переговоров с механиками (их время от времени проигрывают в качестве терапии, чтобы стимулировать части мозга, ответственные за воспоминания).