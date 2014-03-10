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Совместная модель от Toyota и BMW появится в 2017 году

10 марта 2014, 11:58
Первый автомобиль, разработанный совместными усилиями гигантов BMW и Toyota, появится в 2017 году. По сообщению немецкого автогиганта, проект представляет из себя не суперкар, а спортивное авто с мощным двигателем. Немецкий вариант машины обойдется покупателю во все 40 тысяч евро. Вариант от японского автопроизводителя будет стоить только 30 тысяч евро.

Одним из преимуществ спорткара должно стать использование современных легких материалов. Углеродное волокно и алюминий должны повысить скоростные и маневренные качества авто. Кроме того, предполагается, что в совместном детище BMW и Toyota будет задний привод, а двигатель машины будет располагаться в передней части.

Будущую модель снабдят двигателем на шесть цилиндров объемом 3 литра и общей мощностью в 400 лошадиных сил. Эти агрегаты будут представлены концерном BMW. Будущий немецко-японский автомобиль будет разгоняться до ста километров в час всего за четыре секунды, а максимальная скорость будет ограничиваться 250 км/ч.

Напомним, что разработка уже получила свое официальное название — Z4. Предполагается, что японская компания Toyota предоставит для автомобиля гибридную силовую установку.

#Новости#Toyota#BMW#Транспорт#Женя#Общество
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