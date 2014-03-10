Совместная модель от Toyota и BMW появится в 2017 году

Первый автомобиль, разработанный совместными усилиями гигантов BMW и Toyota, появится в 2017 году. По сообщению немецкого автогиганта, проект представляет из себя не суперкар, а спортивное авто с мощным двигателем. Немецкий вариант машины обойдется покупателю во все 40 тысяч евро. Вариант от японского автопроизводителя будет стоить только 30 тысяч евро.

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