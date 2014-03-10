Совместная модель от Toyota и BMW появится в 2017 году

Одним из преимуществ спорткара должно стать использование современных легких материалов. Углеродное волокно и алюминий должны повысить скоростные и маневренные качества авто. Кроме того, предполагается, что в совместном детище BMW и Toyota будет задний привод, а двигатель машины будет располагаться в передней части.
Будущую модель снабдят двигателем на шесть цилиндров объемом 3 литра и общей мощностью в 400 лошадиных сил. Эти агрегаты будут представлены концерном BMW. Будущий немецко-японский автомобиль будет разгоняться до ста километров в час всего за четыре секунды, а максимальная скорость будет ограничиваться 250 км/ч.
Напомним, что разработка уже получила свое официальное название — Z4. Предполагается, что японская компания Toyota предоставит для автомобиля гибридную силовую установку.