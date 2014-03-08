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Тюменцы Полухин и Будалеева принесли России серебро Паралимпиады

8 марта 2014, 19:34
Сборная России заняла первое место в медальном зачете по итогам стартового соревновательного дня на Паралимпийских играх в Сочи.

В первый день россияне завоевали 12 наград, из которых четыре золотых, шесть серебряных и две бронзовых. Второе место занимает команда Германии (два золота), тройку лучших замыкает сборная Украины (одно золото, одно серебро, три бронзы).

Медали высшей пробы в составе российской сборной завоевали биатлонисты Роман Петушков (мужчины, 7,5 километров, сидя), Алена Кауфман (женщины, 6 километров, стоя), Владислав Лекомцев (мужчины, 7,5 километров, стоя) и Михалина Лысова (женщины, 6 километров, с нарушением зрения).

Серебряные награды достались биатлонистам Светлане Коноваловой (женщины, 6 км, сидя), Анне Милениной (женщины, 6 км, стоя), Юлии Будалеевой (женщины, 6 км, с нарушением зрения), Николаю Полухину (мужчины, 7,5 км, с нарушением зрения) и горнолыжникам Инге Медведевой (женщины, скоростной спуск, стоя) и Алексею Бугаеву (мужчины, скоростной спуск, стоя).

Бронзу выиграли биатлонист Азат Карачурин (мужчины, 7,5 километров, стоя) и горнолыжница Александра Францева (женщины, скоростной спуск, с нарушением зрения).

Паралимпийские игры в Сочи, на которых будет разыграно 72 комплекта наград в пяти видах спорта, продлятся до 16 марта.

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

#Новости#Паралимпийские игры#Николай Полухин#Дарья#Спорт
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