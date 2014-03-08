Тюменцы Полухин и Будалеева принесли России серебро Паралимпиады

В первый день россияне завоевали 12 наград, из которых четыре золотых, шесть серебряных и две бронзовых. Второе место занимает команда Германии (два золота), тройку лучших замыкает сборная Украины (одно золото, одно серебро, три бронзы).
Медали высшей пробы в составе российской сборной завоевали биатлонисты Роман Петушков (мужчины, 7,5 километров, сидя), Алена Кауфман (женщины, 6 километров, стоя), Владислав Лекомцев (мужчины, 7,5 километров, стоя) и Михалина Лысова (женщины, 6 километров, с нарушением зрения).
Серебряные награды достались биатлонистам Светлане Коноваловой (женщины, 6 км, сидя), Анне Милениной (женщины, 6 км, стоя), Юлии Будалеевой (женщины, 6 км, с нарушением зрения), Николаю Полухину (мужчины, 7,5 км, с нарушением зрения) и горнолыжникам Инге Медведевой (женщины, скоростной спуск, стоя) и Алексею Бугаеву (мужчины, скоростной спуск, стоя).
Бронзу выиграли биатлонист Азат Карачурин (мужчины, 7,5 километров, стоя) и горнолыжница Александра Францева (женщины, скоростной спуск, с нарушением зрения).
Паралимпийские игры в Сочи, на которых будет разыграно 72 комплекта наград в пяти видах спорта, продлятся до 16 марта.
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости