Леонардо Ди Каприо стал почетным артистом челябинского театра

Звание почетного артиста даст Ди Каприо право посещать все спектакли камерного театра бесплатно. Например, в четверг театр будет давать спектакль «Очень простая история»; начало запланировано на 18:00 по местному времени.
По мнению работников театра, присвоение звания должно помочь Ди Каприо справиться с печалью по поводу того, что в этом году он опять остался без премии «Оскар», на которую был номинирован (он претендовал на награду в номинации «лучший актер» за свою роль в картине «Волк с Уолл-Стрит»). Актеры также выразили желание вручить своему голливудскому коллеге чугунного «Оскара».
Кроме того, Сычов заявил, что Леонардо, может заинтересовать возможность сыграть одну из ролей в Челябинске. По мнению собеседника агентства, он хорошо бы справился с ролью в спектакле «Пленные духи», рассказывающем историю «взаимоотношений Александра Блока, Андрея Белого и семьи Менделеевых».
В театре сказали, что актеру уже передали информацию о звании через агентов и общих знакомых артиста и его уральских коллег. О реакции Леонардо Ди Каприо на присвоение ему звания почетного артиста челябинского театра ничего неизвестно.
Ди Каприо номинировался на «Оскар» пять раз, причем в последний — в двух категориях («лучший актер» и «лучший фильм» — во второй как продюсер). Однако в своей карьере актер ни разу не становился лауреатом премии Американской киноакадемии. В последние годы это обстоятельство все чаще становится предметом шуток, которые распространяются в Сети после церемонии.