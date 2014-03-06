Леонардо Ди Каприо стал почетным артистом челябинского театра

По мнению работников театра, присвоение звания должно помочь Ди Каприо справиться с печалью по поводу того, что в этом году он опять остался без премии «Оскар», на которую был номинирован (он претендовал на награду в номинации «лучший актер» за свою роль в картине «Волк с Уолл-Стрит»). Актеры также выразили желание вручить своему голливудскому коллеге чугунного «Оскара».