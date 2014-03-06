nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Леонардо Ди Каприо стал почетным артистом челябинского театра

6 марта 2014, 14:51
Леонардо Ди Каприо стал почтеным артистом Челябинского камерного театра. Об этом в четверг, 6 марта, ИТАР-ТАССу рассказал директор по связям с общественностью культурного учреждения Юрий Сычев.

Звание почетного артиста даст Ди Каприо право посещать все спектакли камерного театра бесплатно. Например, в четверг театр будет давать спектакль «Очень простая история»; начало запланировано на 18:00 по местному времени.

По мнению работников театра, присвоение звания должно помочь Ди Каприо справиться с печалью по поводу того, что в этом году он опять остался без премии «Оскар», на которую был номинирован (он претендовал на награду в номинации «лучший актер» за свою роль в картине «Волк с Уолл-Стрит»). Актеры также выразили желание вручить своему голливудскому коллеге чугунного «Оскара».

Кроме того, Сычов заявил, что Леонардо, может заинтересовать возможность сыграть одну из ролей в Челябинске. По мнению собеседника агентства, он хорошо бы справился с ролью в спектакле «Пленные духи», рассказывающем историю «взаимоотношений Александра Блока, Андрея Белого и семьи Менделеевых».

В театре сказали, что актеру уже передали информацию о звании через агентов и общих знакомых артиста и его уральских коллег. О реакции Леонардо Ди Каприо на присвоение ему звания почетного артиста челябинского театра ничего неизвестно.

Ди Каприо номинировался на «Оскар» пять раз, причем в последний — в двух категориях («лучший актер» и «лучший фильм» — во второй как продюсер). Однако в своей карьере актер ни разу не становился лауреатом премии Американской киноакадемии. В последние годы это обстоятельство все чаще становится предметом шуток, которые распространяются в Сети после церемонии.

#Новости#Театр#Актеры#Курьезы#Таня#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25