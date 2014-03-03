Тюменец победил на Кубке России по каратэ

«Кубок России традиционно собирает спортсменов высокого уровня со всей страны, так как по итогам этого турнира формируется национальная сборная РФ для участия в чемпионате Европы, — комментирует Андрей Потапов. — Победить здесь очень почётно, особенно в весовых категориях до 60 и до 67 кг, поскольку в них наибольшая конкуренция. Поэтому победа Владимира Калашникова вдвойне престижна».