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Тюменец победил на Кубке России по каратэ

3 марта 2014, 17:23
Тюменец Владимир Калашников победил на Кубке России по каратэ в весовой категории до 67 кг. Соревнования прошли в Саратове 1–2 марта.
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Тюмень

В финальном поединке Владимир одержал победу над спортсменом из Новосибирска и теперь будет готовиться в составе национальной сборной России к чемпионату Европы, который пройдет в г. Тампере (Финляндия) в мае этого года, отметили в областной федерации каратэ.

Делегация Тюменской области в Саратове, кроме тренера сборной команды области Андрея Коряковцева и спортсменов, также включала трех судей и президента федерации Андрея Потапова.

«Кубок России традиционно собирает спортсменов высокого уровня со всей страны, так как по итогам этого турнира формируется национальная сборная РФ для участия в чемпионате Европы, — комментирует Андрей Потапов. — Победить здесь очень почётно, особенно в весовых категориях до 60 и до 67 кг, поскольку в них наибольшая конкуренция. Поэтому победа Владимира Калашникова вдвойне престижна».

#Новости#Тюмень#Каратэ#Таня#Спорт
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