Тюменец победил на Кубке России по каратэ

В финальном поединке Владимир одержал победу над спортсменом из Новосибирска и теперь будет готовиться в составе национальной сборной России к чемпионату Европы, который пройдет в г. Тампере (Финляндия) в мае этого года, отметили в областной федерации каратэ.
Делегация Тюменской области в Саратове, кроме тренера сборной команды области Андрея Коряковцева и спортсменов, также включала трех судей и президента федерации Андрея Потапова.
«Кубок России традиционно собирает спортсменов высокого уровня со всей страны, так как по итогам этого турнира формируется национальная сборная РФ для участия в чемпионате Европы, — комментирует Андрей Потапов. — Победить здесь очень почётно, особенно в весовых категориях до 60 и до 67 кг, поскольку в них наибольшая конкуренция. Поэтому победа Владимира Калашникова вдвойне престижна».