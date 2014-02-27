Поселок Молодежный: школы нет и пока не будет

«Начнется ли в 2014 году строительство средней общеобразовательной школы в поселке Молодежный Тюменского района?» — с таким вопросом обратился на нашем портале тюменец Юрий к главе областного департамента образования Алексею Райдеру.
В своем письме Юрий ссылается на опубликованный на днях в одном из тюменских СМИ материал, в котором прозвучал голос уставших от отсутствия школы жителей поселка.
Напомним, «Молодежный» начали заселять около шести лет назад, проект реализовывался в рамках нацпрограммы «Доступное жилье». В 2011 году там открылся детский сад «Золотая рыбка», а вот школы в поселке до сих пор нет, и жители вынуждены отправлять детей в учебное заведение в Перевалово.
По словам Алексея Райдера, переваловская школа с нагрузкой справляется: она рассчитана на 625 учебных мест, а в настоящее время в ней обучаются 494 человека. Доставляют детей в школу три специальных автобуса, причем расписание их движения учитывает график работы кружков.
Кружков и секций в школе достаточно — 32. В них, по официальным данным, там занимается 98% ребят. В спортивные секции дети из Молодежного могут ездить в соседние поселки: в Успенке на базе местного спорткомплекса работают секции настольного тенниса, футбола, волейбола, баскетбола, городков, хоккея, единоборств. В Московском на базе школы открыты секции карате, дзюдо и легкой атлетики, а на базе спортивного клуба — секция авиамодельного спорта.
Как пояснил Алексей Райдер, ждать того, что школа появится скоро, не стоит. «В рамках государственной программы Тюменской области „Основные направления развития образования и науки“ за счет средств областного бюджета финансирование строительства школы в поселке Молодежный не предусмотрено», — пояснил он. Родители об этом уже знают: в феврале в переваловской школе прошло общее родительское собрание (на котором присутствовало, в частности, 132 родителя из поселка Молодежный), и там замглавы тюменского района Светлана Иванова объснила, что администрацией Тюменского муниципального района строительство школы до 2016 года не планируется.
Фото: ms11.ru