Поселок Молодежный: школы нет и пока не будет

Как пояснил Алексей Райдер, ждать того, что школа появится скоро, не стоит. «В рамках государственной программы Тюменской области „Основные направления развития образования и науки“ за счет средств областного бюджета финансирование строительства школы в поселке Молодежный не предусмотрено», — пояснил он. Родители об этом уже знают: в феврале в переваловской школе прошло общее родительское собрание (на котором присутствовало, в частности, 132 родителя из поселка Молодежный), и там замглавы тюменского района Светлана Иванова объснила, что администрацией Тюменского муниципального района строительство школы до 2016 года не планируется.