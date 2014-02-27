Интернет-знакомство закончилось обвинением в изнасиловании

Девушка и молодой человек (оба 1988 года рождения) познакомились в Интернете и в течение полугода общались исключительно в сети. На 8 ноября друзья по переписке назначили первую встречу. Молодой человек на автомобиле забрал девушку с остановки в районе перекрестка улиц М. Горького и 50 лет Октября, и они поехали кататься. Через какое-то время кавалер решил подвезти даму до дома — она живет в районе Войновки, но предложил ехать по объездной автодороге, чтобы обогнуть пробки.
В районе ТЭЦ-2 водитель повернул не в сторону Войновки, а в противоположном направлении и остановил машину в лесу неподалеку от пруда. Он предложил спутнице выйти подышать свежим воздухом, пытался ее обнимать. После того, как парочка вернулась в машину, молодой человек продолжил приставать к девушке.
На следующий день девушка заявила, что парень изнасиловал ее на заднем сидении автомобиля. По ее показаниям возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.131 УК РФ. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Тюменской области, молодому человеку вскоре будет предъявлено обвинение.
Отметим, что у пострадавшей есть муж и двое детей. На вопрос, зачем она куда-то поехала с незнакомым мужчиной, девушка говорит, что у него располагающая внешность, и она не ожидала ничего плохого. Молодой человек ранее не был судим, семьи у него нет.