Интернет-знакомство закончилось обвинением в изнасиловании

Девушка и молодой человек (оба 1988 года рождения) познакомились в Интернете и в течение полугода общались исключительно в сети. На 8 ноября друзья по переписке назначили первую встречу. Молодой человек на автомобиле забрал девушку с остановки в районе перекрестка улиц М. Горького и 50 лет Октября, и они поехали кататься. Через какое-то время кавалер решил подвезти даму до дома — она живет в районе Войновки, но предложил ехать по объездной автодороге, чтобы обогнуть пробки.