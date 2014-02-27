Двух сотрудников «ЮТэйр-Техник» обвинили по делу об авиакатастрофе АTR-72

«Следствием собраны достаточные доказательства, подтверждающие вину начальника смены и авиамеханика ООО „ЮТэйр-Техник“ в крушении самолета. Непосредственной причиной авиационного происшествия явилось наличие на поверхности воздушного судна снежно-ледовых отложений вследствие наземного обледенения во время стоянки, а также подготовка не в полном объеме воздушного судна к полету и отказ от проведения противообледенительной обработки воздушного судна», — отметили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте.