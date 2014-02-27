Двух сотрудников «ЮТэйр-Техник» обвинили по делу об авиакатастрофе АTR-72

В рамках расследования уголовного дела о крушении под Тюменью самолета АTR-72 следователи предъявили обвинение двум сотрудникам ООО «ЮТэйр-Техник» — начальнику смены и авиамеханику.
Они обвиняются по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц).
Напомним, что самолет АTR-72 авиакомпании «ЮТэйр», выполнявший рейс «Тюмень-Сургут», вылетел из аэропорта «Рощино» и через несколько минут упал в районе деревни Горьковка. В результате катастрофы погибли 33 человека, 10 пассажиров выжили, но получили травмы различной степени тяжести.
«Следствием собраны достаточные доказательства, подтверждающие вину начальника смены и авиамеханика ООО „ЮТэйр-Техник“ в крушении самолета. Непосредственной причиной авиационного происшествия явилось наличие на поверхности воздушного судна снежно-ледовых отложений вследствие наземного обледенения во время стоянки, а также подготовка не в полном объеме воздушного судна к полету и отказ от проведения противообледенительной обработки воздушного судна», — отметили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте.
Расследование уголовного дела продолжается.