Огонь Паралимпиады в Тюмени зажгут от пера Жар-птицы

Об этом рассказала на пресс-конференции заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских. По ее словам, тюменцам не придется беспокоиться о пробках на улицах города.
«Мы хорошо справились, когда была эстафета олимпийского огня в Тюмени. В ней принимал участие весь город, но коллапса не возникло. Для эстафеты паралимпийского огня будет оцеплена центральная часть города: основная часть эстафеты пройдет по улице Республики, затем — по Первомайской, а завершится на Цветном бульваре. В спортивном комплексе «Центральный " состоится церемония зажжения городской чаши паралимпийского огня, — сообщила Ольга Кузнечевских.
Отметим, что эстафета паралимпийского огня стартует 26 февраля на Дальнем Востоке и пройдет в 46 городах восьми федеральных округов. За 10 дней огонь пронесут более 1500 факелоносцев. Из всех городов Уральского федерального округа эстафета пройдет лишь в Тюмени, Екатеринбурге, Ханты-Мансийске и Ноябрьске. При этом огонь в этих четырех городах УрФО зажжется одновременно. При этом если в каких-то регионах огонь будут добывать из печи или от искры вулкана, то в Тюмени эстафету посвятят сказке «Конек- горбунок», и первый факел зажжется от пера Жар-птицы.
По распоряжению губернатора области все факелы останутся в подарок факелоносцам. Напомним, что в их число вошли профессиональные спортсмены и любители с ограниченными возможностями здоровья. Самыми юными участниками эстафеты в Тюмени станут 18-летние спортсмены Александр Наумов и Владимир Веселли. Самыми возрастными факелоносцами региона будут 59-летний Виктор Кох и 56-летний Иван Павлов.
Двое факелоносцев — факелоносцы Георгий Плешкевич и Андрей Бердюгин — также пообщались с журналистами во время пресс-конференции. Они отметили, что в Тюменской области многое делается для людей с ограниченными физическими возможностями, и городская среда постепенно становится доступной.
Завершится эстафета 7 марта церемонией открытия Паралимпийских игр на стадионе «Фишт» в Сочи. Напомним, что именно в этот день пройдет торжественная церемония открытия Паралимпиады-2014. Российские спортсмены будут бороться за медали в таких дисциплинах, как горнолыжный спорт, сноуборд, лыжные гонки и биатлон, следж-хоккей. Всего в играх примут участие 1350 паралимпийцев и членов команд из 45 стран, а в пяти Паралимпийских видах спорта будет разыграно 72 комплекта наград.
Ольга Кузнечевских отметила, что в Сочи из Тюмени направится делегация из ста человек — правительство области заранее закупило 824 билета на все виды соревнований Паралимпиады. При этом замгубернатора подчеркнула, что лишних людей в составе делегации нет, и все чиновники будут «помогать из дома».
Елена Яичникова