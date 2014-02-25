Огонь Паралимпиады в Тюмени зажгут от пера Жар-птицы

Отметим, что эстафета паралимпийского огня стартует 26 февраля на Дальнем Востоке и пройдет в 46 городах восьми федеральных округов. За 10 дней огонь пронесут более 1500 факелоносцев. Из всех городов Уральского федерального округа эстафета пройдет лишь в Тюмени, Екатеринбурге, Ханты-Мансийске и Ноябрьске. При этом огонь в этих четырех городах УрФО зажжется одновременно. При этом если в каких-то регионах огонь будут добывать из печи или от искры вулкана, то в Тюмени эстафету посвятят сказке «Конек- горбунок», и первый факел зажжется от пера Жар-птицы.