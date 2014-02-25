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Эстафета Паралимпийского огня: центр Тюмени поэтапно перекроют

25 февраля 2014, 10:49
В пятницу, 28 февраля, в центре Тюмени будет временно ограничено движение транспорта в связи с проведением Эстафеты Паралимпийского огня «Сочи 2014».
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Тюмень

Как сообщают в пресс-службе ГИБДД, маршрут эстафеты стартует в 14:15 от Тюменского технопарка, пройдет по улице Республики до улицы Первомайской и завершится около 16-ти часов на Цветном бульваре. Движение транспорта по улицам Республики и Первомайской будет при этом прекращаться поэтапно, по мере следования эстафеты. Движение по улицам Мельникайте, Холодильной, Профсоюзной и Орджоникидзе будет осуществляться непрерывно, и прекращаться только непосредственно при прохождении колонны.

В ГИБДД города добавляют, что улица Орджоникидзе на участке от улицы Ленина до улицы Герцена будет закрыта для движения транспорта с 7 до 16 часов.

Подобная схема ограничения движения уже применялась при проведении Эстафеты Олимпийского огня в Тюмени 11 декабря минувшего года. Затруднения в движении тогда неизбежно возникали, но именно благодаря поэтапному ограничению движения удалось избежать транспортного коллапса в областной столице.

28 февраля тюменцев ожидает не столь масштабное мероприятие, тем не менее Госавтоинспекция рекомендует воздержаться от поездок по центральной части города, не оставлять припаркованный транспорт на проезжей части и в непосредственной близости к ней на улицах, по которым пролегает маршрут эстафеты.

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