Эстафета Паралимпийского огня: центр Тюмени поэтапно перекроют

Как сообщают в пресс-службе ГИБДД, маршрут эстафеты стартует в 14:15 от Тюменского технопарка, пройдет по улице Республики до улицы Первомайской и завершится около 16-ти часов на Цветном бульваре. Движение транспорта по улицам Республики и Первомайской будет при этом прекращаться поэтапно, по мере следования эстафеты. Движение по улицам Мельникайте, Холодильной, Профсоюзной и Орджоникидзе будет осуществляться непрерывно, и прекращаться только непосредственно при прохождении колонны.