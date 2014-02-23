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Тюменцы предпочитают телевидение?

23 февраля 2014, 09:42
Самым популярным источником получения информации в Тюменской области является телевидение. 83 % жителей региона благодаря ему узнают о событиях. Такие данные социологического исследования о популярности различных средств массовой информации среди аудитории озвучил директор департамента информационной политики Александр Новопашин на заседании президиума регионального правительства, которое провел на этой неделе губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

По словам Александра Новопашина, в большей степени телевидение смотрят люди старше 50 лет — 94% в Тюмени и 97% в сельских населенных пунктах.

Этот показатель для молодой аудитории от 18 до 29 лет в среднем составляет 65% в Тюмени и 73% в сельской местности. На втором месте среди источников получения информации идет Интернет — всего по области 41%. Естественно для людей молодых он занимает лидирующее положение — 76% в Тюмени, 85% в малых городах и 74 % на селе.

Социологи информационно-аналитического центра Тюменской области отмечают, что по сравнению с 2012 годом увеличился процент тех, кто использует Интернет в качестве основного источника получения информации именно в малых городах и сельской местности. На это повлияла областная программа «Расширяя горизонты» и продвижение региональной сети бесплатного интернета TumenFree в муниципальных образованиях региона.

Незначительный прирост на 7 % по сравнению с 2012 годом коснулся радио. Как источник информации в целом по области его используют 35% населения. По данным исследования, в Тюмени молодая аудитория на 8% больше в качестве источника информации стала использовать газеты, на 12–13 % вырос этот показатель и для людей среднего и старшего возраста в малых городах.

Как отметил на заседании президиума правительства Александр Новопашин, Тюменская область один из немногих субъектов РФ, в котором охват населения подпиской на районные (городские) газеты достигает высокого показателя 41,1%. Районные газеты в малых городах и сельской местности в возрастной категория старше 50 лет достаточно популярны. Этот показатель составляет 72% и 60% соответственно.

Последнее место в рейтинге среди источников получения информации занимают слухи. Специалисты отмечают, что по сравнению с предыдущим годом наблюдается существенное снижение доверия к этому источнику среди молодой аудитории в Тюмени и малых городах.

Уточним, что отвечая на вопрос «Из какого источника вы в основном узнаете о событиях в жизни области, вашего населенного пункта?», респонденты могли выбрать не более трех ответов.

Эксперты поинтересовались у жителей и уровнем удовлетворенности информационной открытостью органов исполнительной власти Тюменской области. В ходе анкетного интервью, который определяет процент от числа опрошенных, положительно ответивших на вопрос «Достаточно ли Вы информированы о деятельности региональных властей?» составил 54 %.

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев отметил, что информационная составляющая в работе органов власти является ключевой.

«Необходимо в постоянном режиме информировать людей обо всем, что касается наших действий и принимаемых решений. Закрытых тем быть не должно»,- передает слова главы региона его пресс-служба.

#Новости#Телевидение#Wi-Fi#Интернет#Женя#Общество
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