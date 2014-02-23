Тюменцы предпочитают телевидение?

Этот показатель для молодой аудитории от 18 до 29 лет в среднем составляет 65% в Тюмени и 73% в сельской местности. На втором месте среди источников получения информации идет Интернет — всего по области 41%. Естественно для людей молодых он занимает лидирующее положение — 76% в Тюмени, 85% в малых городах и 74 % на селе.