Тюменцы предпочитают телевидение?

По словам Александра Новопашина, в большей степени телевидение смотрят люди старше 50 лет — 94% в Тюмени и 97% в сельских населенных пунктах.
Этот показатель для молодой аудитории от 18 до 29 лет в среднем составляет 65% в Тюмени и 73% в сельской местности. На втором месте среди источников получения информации идет Интернет — всего по области 41%. Естественно для людей молодых он занимает лидирующее положение — 76% в Тюмени, 85% в малых городах и 74 % на селе.
Социологи информационно-аналитического центра Тюменской области отмечают, что по сравнению с 2012 годом увеличился процент тех, кто использует Интернет в качестве основного источника получения информации именно в малых городах и сельской местности. На это повлияла областная программа «Расширяя горизонты» и продвижение региональной сети бесплатного интернета TumenFree в муниципальных образованиях региона.
Незначительный прирост на 7 % по сравнению с 2012 годом коснулся радио. Как источник информации в целом по области его используют 35% населения. По данным исследования, в Тюмени молодая аудитория на 8% больше в качестве источника информации стала использовать газеты, на 12–13 % вырос этот показатель и для людей среднего и старшего возраста в малых городах.
Как отметил на заседании президиума правительства Александр Новопашин, Тюменская область один из немногих субъектов РФ, в котором охват населения подпиской на районные (городские) газеты достигает высокого показателя 41,1%. Районные газеты в малых городах и сельской местности в возрастной категория старше 50 лет достаточно популярны. Этот показатель составляет 72% и 60% соответственно.
Последнее место в рейтинге среди источников получения информации занимают слухи. Специалисты отмечают, что по сравнению с предыдущим годом наблюдается существенное снижение доверия к этому источнику среди молодой аудитории в Тюмени и малых городах.
Уточним, что отвечая на вопрос «Из какого источника вы в основном узнаете о событиях в жизни области, вашего населенного пункта?», респонденты могли выбрать не более трех ответов.
Эксперты поинтересовались у жителей и уровнем удовлетворенности информационной открытостью органов исполнительной власти Тюменской области. В ходе анкетного интервью, который определяет процент от числа опрошенных, положительно ответивших на вопрос «Достаточно ли Вы информированы о деятельности региональных властей?» составил 54 %.
Губернатор Тюменской области Владимир Якушев отметил, что информационная составляющая в работе органов власти является ключевой.
«Необходимо в постоянном режиме информировать людей обо всем, что касается наших действий и принимаемых решений. Закрытых тем быть не должно»,- передает слова главы региона его пресс-служба.