Инновации и интерес — в Тюмени выбрали лучших педагогов

В очный этап конкурса прошло 70 учителей и воспитателей. Среди них — молодые педагоги со стажем работы до трех лет, классные руководители, учителя-стажисты, показавшие высокие результаты в работе, руководители школьных научных обществ, а также педагоги дошкольного образования.