Инновации и интерес — в Тюмени выбрали лучших педагогов

В очный этап конкурса прошло 70 учителей и воспитателей. Среди них — молодые педагоги со стажем работы до трех лет, классные руководители, учителя-стажисты, показавшие высокие результаты в работе, руководители школьных научных обществ, а также педагоги дошкольного образования.
В Финале конкурса участники представили творческие презентации и провели мастер-классы. Они соревновались в четырех номинациях: «Педагогический дебют», «Лучший педагог, работающий с одаренными детьми», «Лучший проект по социально-культурной адаптации детей мигрантов и детей с ограниченными возможностями здоровья», «Лучший проект по работе семьей».
Такое многообразие номинацией, объясняют в пресс-службе городского департамента образования, не случайность^ это основные направления по которым развивается система образования, где необходим опыт педагогов, использующих продуктивные образовательные технологии.
В результате в номинации «Педагогический дебют» лучшей среди школьных учителей была названа Юлия Булыгина, учитель английского языка лицея № 34. Среди тех, кто работает с ребятами помладше, первое место заняла Елена Машинская, воспитатель детского сада № 110.
В номинации «Лучший проект по работе с семьей» первые места заняли Наталья Прохорицина, учитель русского языка и литературы школы № 70 и Илья Пульников, музыкальный руководитель детского сада № 134.
Лучшим педагогом, работающим с одаренными детьми, стала Наталья Петрова, учитель английского языка школы № 70.
Ну а главную награду в номинации «Лучший педагогический работник, работающий с детьми с ограниченными возможностями здоровья» получила Лариса Шалаева, учитель-логопед детского сада № 111.