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Инновации и интерес — в Тюмени выбрали лучших педагогов

25 декабря 2013, 13:43
Конкурс педагогического мастерства «Инновация. Индивидуальность. Интерес» во второй раз прошел в Тюмени. Более 180 педагогов из школ и детских садов города боролись за право называться лучшими.

В очный этап конкурса прошло 70 учителей и воспитателей. Среди них — молодые педагоги со стажем работы до трех лет, классные руководители, учителя-стажисты, показавшие высокие результаты в работе, руководители школьных научных обществ, а также педагоги дошкольного образования.

В Финале конкурса участники представили творческие презентации и провели мастер-классы. Они соревновались в четырех номинациях: «Педагогический дебют», «Лучший педагог, работающий с одаренными детьми», «Лучший проект по социально-культурной адаптации детей мигрантов и детей с ограниченными возможностями здоровья», «Лучший проект по работе семьей».

Такое многообразие номинацией, объясняют в пресс-службе городского департамента образования, не случайность^ это основные направления по которым развивается система образования, где необходим опыт педагогов, использующих продуктивные образовательные технологии.

В результате в номинации «Педагогический дебют» лучшей среди школьных учителей была названа Юлия Булыгина, учитель английского языка лицея № 34. Среди тех, кто работает с ребятами помладше, первое место заняла Елена Машинская, воспитатель детского сада № 110.

В номинации «Лучший проект по работе с семьей» первые места заняли Наталья Прохорицина, учитель русского языка и литературы школы № 70 и Илья Пульников, музыкальный руководитель детского сада № 134.

Лучшим педагогом, работающим с одаренными детьми, стала Наталья Петрова, учитель английского языка школы № 70.

Ну а главную награду в номинации «Лучший педагогический работник, работающий с детьми с ограниченными возможностями здоровья» получила Лариса Шалаева, учитель-логопед детского сада № 111.

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