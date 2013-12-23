«Книга года»: победил «Тюменский характер»

Конкурс «Книга года» кафедра издательского дела ТюмГУ проводит уже в седьмой раз. На этот раз на звание лучших претендовало три сотни книг. Выбрать из них достойные, по признаниям членов жюри, было нелегко.
Победил тюменский характер
Лучшую книгу 2013 года назвали на церемонии награждения победителей конкурса 20 декабря. Ею оказалось издание «Тюменский характер. Эпоха и личность» (издательство «Эпоха»). По признанию председателя жюри, главы кафедры издательского дела Натальи Дворцовой, это решение далось нелегко. «В этом году не было очевидного лидера. На звание „Книги года“ претендовало 15 изданий — такого не было никогда. Так что решение было единодушным, но после ожесточенных споров».
Лидера предстояло выбрать из 320 претендентов. Много это или мало? Открывая церемонию награждения, Наталья Дворцова поделилась статистикой: в Тюмени в 2013 году году было напечатано 0,001 книги на человека Не так уж много. Зато с книжными магазинами дела обстоят лучше — на один книжный приходится 20 тысяч горожан. Средний показатель по стране — один магазин на 70–75 тысяч. Ну а, например, в Германии на каждый магазин проходится 6–7 тысяч потенциальных покупателей. Правда, продают в Тюмени преимущественно книги столичных издательств: по словам Дворцовой, местными книгами по-прежнему торгует только магазин Знание».
Краеведческий бум
Директор «Знания» Елена Лямзина и вручила приз в номинации «Самая продаваемая книга». Тюменским бестселлером стали «Легенды и тайны Тюмени» Елены Дубовской. При признанию Лямзиной, эту книгу горожане действительно полюбили.
Другая краеведческая книга — «Ирвинг Берлин и джаз Тюмени» Всеволода Бессараба, тюменского гроссмейстера и музыканта, получила приз уже в профильной номинации как «Лучшая краеведческая книга». По оценке Александра Петрушина, вручавшего «Серебряную литеру» в этой номинации, она написана «талантливо, задорно и увлекательно». Правда с продажами ей повезло меньше. «Эта книга совершенно не продаваемая, — с сожалением отметил автор. — В сентябре, во время джазового фестиваля, я продавал ее в фойе. И продал всего 4 экземпляра! Люди, которые, обратите внимание, пришли на джазовый фестиваль, вообще не интересовались ею!». Тем не менее, несмотря на медленно повышающийся спрос, число краеведческих изданий, заявленных на конкурс в этом году, было рекордным: 32 против 12 в прошлом году.
Проблема, конечно, не только в невысоком интересе читателей к местной книге, но и в издательской культуре. «Многие из вышедших книг вовсе не надо было издавать», — прокомментировала ситуацию редактор издательства СибНАЦ Ольга Демченко. Пред тем, как вручить награду в номинации «Лучшее справочное издание», она посоветовала книжникам не забывать о роли корректоров и необходимости соблюдать ГОСТы. Одним из достойных в этом отношении и стало победившее в номинации издание — «Официальные символы Ямало-Ненецкого автономного округа» (издательство «Баско»).
С дизайном книги, как и с технической подготовкой, в Тюмени, оказывается, тоже не очень хорошо: несмотря на то, что в шорт-листе было около 10 книг, приз за проекты 2013 года достался признанному мастеру Николаю Пискулину. «Когда я смотрел на книги конкурса, везде видел декларации. Где-то издатель хочет показать, что он готов потратить большие деньги, где-то типография хочет что-то показать. Где-то люди озабочены сохранением старой культуры, но они думаю, что сохранять ее — это просто использовать устав и полуустав. Это не совсем так. Очень хочется, чтобы в нашей стране появилась проектная культура. Она не противоречит традиционной культуре, она позволяет ее раскрыть», — прокомментировал выбор жюри директор Тюменского института дизайна Геннадий Вершинин.
Лучшим художником года стал Миша Брусиловский — «Серебряную литеру» ему присудили за оформление книги Евгения Ройзмана «Жили-были».
Приз за лучшую художественную книгу и литературную премию Тюменской областной Думы «Человек слова» достался Николаю Коняеву за книгу «Бывает!».
Лучшей военно-патриотической книгой стало издание «Сибиряки в Сталинградской битве» (издательский отдел Общественного благотворительного фонда «Возрождение Тобольска»). Лучшей документально-мемуарной — книга Юрия Переплеткина «В потоке времени».
Главной научной книгой года назвали «„Утюжки“ Евразии» Ирины Усачевой, а лучшей учебной книгой — издание «История журналистики тюменского региона (1789 — 1929)» Анны Андреевой и Ольги Петровой.
Одна из «Серебряных литер» уехала за границу — лучшим альбомом жюри сочло издание «Краски православия — Сербия» издательства Варшавской православной митрополии. Зато награда за лучшую электронную книгу осталась в Тюмени. В этой номинации отметили книгу «Истории династии Романовых (к 400-летию Дома Романовых)», подготовленную Тюменской областной научной библиотекой. Впрочем, Наталья Дворцова так оценивает ситуацию с электронным книгоизданием в городе: «В издательское дело активно внедряются областные технологии, но, к сожалению, для тюменцев они часто оказываются заоблачными высотами. К сожалению, в 2013 году тюменские издатель вновь не повернулись лицом к электронной книге. Хотя 70% горожан активно читают электронные книги».
Лучшей корпоративной книгой была названа «Время выбрало нас. ТИИ — ТюмГНГУ — 50 лет». Первое место в номинации «Лучшее журнальное издание» разделили «Вестник Уральского отделения РАН» (Издательский дом «Автограф», Екатеринбург) и «TMN. Тюмень» («УК «Гранд Медиа»).
«Серебряная литера» лучшей типографии уехала в Екатеринбург — издательско-полиграфическому предприятию «Уральский рабочий». Ну а награда за лучшее издательство осталась в Тюмени и была вручена издательству «Русская неделя».
Лучших не нашлось
Не присуждали главный приз — «Серебряную литеру» — в трех номинациях. Так, уже во второй раз без него остался лидер интернет-голосования. «В нем приняло участие почти 7 тысяч человек, но номинация, как обычно, вызвала много споров», — прокомментировала Наталья Дворцова.
Не нашлось и достойной детской книги. «Лучше вовсе не вручать „литеру“, если действительно достойного кандидата нет», — одобрил решение жюри главный редактор издательства УРФУ Евгений Зашихин.
Не был вручен главный приз и лучшему редактору. «Во-первых, среди претендентов был заявлен только один человек. Это мой добрый друг и учитель, но один — это мало, нужна конкуренция. Во-вторых, он был заявлен как редактор своей же собственной книги. Искренне уверен, что даже учитель и друг не может быть редактором собственной книги», — объяснил решение жюри тюменский писатель Виктор Строгальщиков, посетовавший заодно, что «книжный редактор как культура куда-то канул».
Год трех книжных юбилеев
Теперь Тюмень и кафедру издательского дела ждет новый конкурс и новый книжный год. 2014-й объявлен в России Годом культуры. Кроме того, он будет отмечен тремя книжными юбилеями: 450-летием с момента выхода первой русской точно датированной печатной книги — «Апостола» Ивана Федорова и Петра Мстиславца; 225-летием с момента выхода первой сибирской печатной книги, напечатанной тобольским купцом Василием Корнильевым; 145-летием с момента появления первой тюменской печатной книги, которая была издана Константином Высоцким.
«Хотелось бы надеяться, что 2014 год станет для нас годом книжным. Во всяком случае, у нас есть целая программа действий. Мы хотели бы, чтобы было издано электронное собрание книг, которые были напечатаны Василием Корнильевым. Чтобы наш регион провел конкурс „100 книг о Сибири, изменивших жизнь“. Чтобы в нашем городе, наконец, появился памятник сибирским первопечатникам — Василию Корнильеву и Константину Высоцкому. Чтобы у нас, в Тобольске, в других городах области улицы были названы именем сибирских первопечатников, — рассказал о планах на будущее Наталья Дворцова. — Мы призываем к единству всех, кто заинтересован в судьбе книги».