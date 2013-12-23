«Книга года»: победил «Тюменский характер»

С дизайном книги, как и с технической подготовкой, в Тюмени, оказывается, тоже не очень хорошо: несмотря на то, что в шорт-листе было около 10 книг, приз за проекты 2013 года достался признанному мастеру Николаю Пискулину. «Когда я смотрел на книги конкурса, везде видел декларации. Где-то издатель хочет показать, что он готов потратить большие деньги, где-то типография хочет что-то показать. Где-то люди озабочены сохранением старой культуры, но они думаю, что сохранять ее — это просто использовать устав и полуустав. Это не совсем так. Очень хочется, чтобы в нашей стране появилась проектная культура. Она не противоречит традиционной культуре, она позволяет ее раскрыть», — прокомментировал выбор жюри директор Тюменского института дизайна Геннадий Вершинин.