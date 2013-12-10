«ЮТэйр» выбрала поставщика ПО для обслуживания воздушных судов

Программное обеспечение AMOS включает базу данных для хранения всех необходимых технических данных и статусов ВС, их узлов и агрегатов, истории эксплуатации и обслуживания каждого воздушного судна «ЮТэйр». Платформа AMOS обеспечивает рациональное планирование выполнения технического обслуживания и устранения дефектов, закупок запасных частей и расходных материалов с учетом прогноза вероятности возникновения отказа или использования для планового технического обслуживания и других, важных для технического обслуживания самолетов факторов. Программа также позволит обеспечить сквозную передачу информации по техническому состоянию парка воздушных судов между всеми предприятиями группы «ЮТэйр».
«Внедрение первоклассного программного обеспечения от лидера в этой отрасли позволит „ЮТэйр“ значительно повысить эффективность управления техническим обслуживанием и поддержанием летной годности флота, что, несомненно, очень важно с учетом планирующихся крупных поставок новых самолетов с заводов производителей в 2014–2018 годы», — прокомментировал событие технический директор «ЮТэйр» Олег Лысенко.
«Мы высоко оценили оперативность бизнес-процессов и быстроту принятия решений в авиакомпании „ЮТэйр“. Проведение тендера, подведение итогов, заключение контракта и установка программного обеспечения заняли всего несколько месяцев», — отметил генеральный директор SwissAviationSoftware Рональд Шойффеле.