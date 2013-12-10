«ЮТэйр» выбрала поставщика ПО для обслуживания воздушных судов

Программное обеспечение AMOS включает базу данных для хранения всех необходимых технических данных и статусов ВС, их узлов и агрегатов, истории эксплуатации и обслуживания каждого воздушного судна «ЮТэйр». Платформа AMOS обеспечивает рациональное планирование выполнения технического обслуживания и устранения дефектов, закупок запасных частей и расходных материалов с учетом прогноза вероятности возникновения отказа или использования для планового технического обслуживания и других, важных для технического обслуживания самолетов факторов. Программа также позволит обеспечить сквозную передачу информации по техническому состоянию парка воздушных судов между всеми предприятиями группы «ЮТэйр».