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«ЮТэйр» выбрала поставщика ПО для обслуживания воздушных судов

10 декабря 2013, 13:22
Авиакомпания «ЮТэйр» выбрала решение швейцарского поставщика программного обеспечения в области управления поддержанием летной годности и технического обслуживания воздушных судов SwissAviationSoftware для создания единой платформы в части технического обслуживания воздушных судов.

Программное обеспечение AMOS включает базу данных для хранения всех необходимых технических данных и статусов ВС, их узлов и агрегатов, истории эксплуатации и обслуживания каждого воздушного судна «ЮТэйр». Платформа AMOS обеспечивает рациональное планирование выполнения технического обслуживания и устранения дефектов, закупок запасных частей и расходных материалов с учетом прогноза вероятности возникновения отказа или использования для планового технического обслуживания и других, важных для технического обслуживания самолетов факторов. Программа также позволит обеспечить сквозную передачу информации по техническому состоянию парка воздушных судов между всеми предприятиями группы «ЮТэйр».

«Внедрение первоклассного программного обеспечения от лидера в этой отрасли позволит „ЮТэйр“ значительно повысить эффективность управления техническим обслуживанием и поддержанием летной годности флота, что, несомненно, очень важно с учетом планирующихся крупных поставок новых самолетов с заводов производителей в 2014–2018 годы», — прокомментировал событие технический директор «ЮТэйр» Олег Лысенко.

«Мы высоко оценили оперативность бизнес-процессов и быстроту принятия решений в авиакомпании „ЮТэйр“. Проведение тендера, подведение итогов, заключение контракта и установка программного обеспечения заняли всего несколько месяцев», — отметил генеральный директор SwissAviationSoftware Рональд Шойффеле.

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