Зебра подарила детдомовцам световозвращатели и раскраски

«Гости из ГИБДД посещают школу-интернат регулярно и хорошо знакомы ребятам. В этот раз инспекторы провели с более чем 130 воспитанниками линейку, на которой рассказали о правилах безопасного поведения на дороге в зимний период», — сообщили в пресс-службе ведомства.