Зебра подарила детдомовцам световозвращатели и раскраски

«Гости из ГИБДД посещают школу-интернат регулярно и хорошо знакомы ребятам. В этот раз инспекторы провели с более чем 130 воспитанниками линейку, на которой рассказали о правилах безопасного поведения на дороге в зимний период», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Сувениры от ГИБДД, световозвращатели и книжки-раскраски, также рассказывающие о правилах, вместе с сотрудниками ГИБДД подарила детям Зебра. Ей ребята всегда бывают особенно рады, они с удовольствием играют и фотографируются с веселой спутницей сотрудников Госавтоинспекции.