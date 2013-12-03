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Зебра подарила детдомовцам световозвращатели и раскраски

3 декабря 2013, 17:53
Сотрудники Госавтоинспекции в преддверии Международного дня инвалидов посетили тюменскую школу-интернат «Горизонт» для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Сюжет
Дети

«Гости из ГИБДД посещают школу-интернат регулярно и хорошо знакомы ребятам. В этот раз инспекторы провели с более чем 130 воспитанниками линейку, на которой рассказали о правилах безопасного поведения на дороге в зимний период», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Сувениры от ГИБДД, световозвращатели и книжки-раскраски, также рассказывающие о правилах, вместе с сотрудниками ГИБДД подарила детям Зебра. Ей ребята всегда бывают особенно рады, они с удовольствием играют и фотографируются с веселой спутницей сотрудников Госавтоинспекции.

#Новости#Детские дома#Дети#Тюмень#Транспорт#Olga#Общество
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