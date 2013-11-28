Полезное и вкусное мороженое — это реально!

Где вы обычно покупаете мороженое? Скорее всего, в супермаркетах и прочих магазинах. Однако многие покупатели уже приходят за мороженым… в аптеку, где из специальных холодильников им достают полезную, диетическую сладость — биомороженое.
«Биомороженое Десант здоровья"ТМ — это лечебно-профилактический продукт с нежным вкусом. Его производят из натуральных ингредиентов: молока, сливочного масла, сахара, натуральной ванили, глюкозы и обогащают его пробиотиками (1 млн бактерий на 1 г продукта). Никаких искусственных добавок в мороженом нет, зато присутствует 20 необходимых организму жирных кислот и витамины А, D, E, K.
Автором метода создания биомороженого является научный руководитель проекта Евгений Гуткевич. Именно он смог разработать технологию, благодаря которой «спящие» от холода лакто- и бифидобактерии могут быть доставлены в кишечник, а там уже проснуться и начать свою полезную для организма деятельность: повышать сопротивляемость инфекциям, способствовать правильному и комфортному пищеварению, улучшать обмен веществ, способствовать усвоению витаминов и микроэлементов в организме и др.
Интересно отметить, что именно наличие комплекса бифидобактерий делает биомороженое доступным лакомством для людей, испытывающих проблемы с весом. Мороженое состоит из высококачественного натурального молока и масла, но бифидобактерии, которые в нем содержатся, нормализуют обмен веществ, что автоматически вызывает и нормализацию веса. Поэтому если человек в целях обретения былой формы запретил себе всякие «вкусности», но побаловать себя все-таки очень хочется, то разумная порция биомороженого станет и настоящим «праздником вкуса», и не внесет существенного нарушения в соблюдение строгой диеты. Ведь на самом деле калорийность этого мороженного очень низкая. Так, порция низкокалорийного биомороженого BioFly fitness принесет с собой всего лишь 54 килокалории.
Биомороженое «Десант здоровья"ТМ стало первым, одобренным Роспотребнадзором мороженым для диетического питания детей в профилактических и лечебных целях. Оно давно вошло в рацион питания дошкольников и школьников Томской области. Биомороженое разрешено есть беременным женщинам, у него нет противопоказаний, только индивидуальная непереносимость ингредиентов.
Стоит отметить, в октябре 2013 г. в Москве на 7-й Международной биотехнологической форум-выставке «РосБиоТех-2013» компания «Десант Здоровья» получила золотую медаль в Конкурсе инновационных разработок и проектов в области биотехнологий за разработку Биомороженого «Укрепляйка"ТМ среди более 100 заявленных проектов.
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