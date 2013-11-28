Полезное и вкусное мороженое — это реально!

Интересно отметить, что именно наличие комплекса бифидобактерий делает биомороженое доступным лакомством для людей, испытывающих проблемы с весом. Мороженое состоит из высококачественного натурального молока и масла, но бифидобактерии, которые в нем содержатся, нормализуют обмен веществ, что автоматически вызывает и нормализацию веса. Поэтому если человек в целях обретения былой формы запретил себе всякие «вкусности», но побаловать себя все-таки очень хочется, то разумная порция биомороженого станет и настоящим «праздником вкуса», и не внесет существенного нарушения в соблюдение строгой диеты. Ведь на самом деле калорийность этого мороженного очень низкая. Так, порция низкокалорийного биомороженого BioFly fitness принесет с собой всего лишь 54 килокалории.