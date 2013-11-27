52-летнего хулигана будут судить за звонок о готовящемся взрыве в «Рощино»

Второе за сегодняшний день новостное сообщение о «телефонных террористах». Если за действия шестиклассника, сообщившего о бомбе в родной школе, отвечать придется в основном родителям, то 52-летний хулиган, «заминировавший» тюменский аэропорт «Рощино», заплатит за свой проступок сам. Сергей Макаревич обвиняется по ст.207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающее опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба).
2 ноября текущего года около 23.19 Макаревич, находясь в состоянии алкогольного опьянения, со своего сотового телефона позвонил в полицию и сообщил о готовящемся взрыве в здании аэропорта «Рощино». Была проведена срочная эвакуация пассажиров и работников аэропорта. Здание «Рощино» было оцеплено. Группа разминирования ОМОН и кинолог с собакой обследовали аэровокзал, багажное отделение, прилегающую территорию и взрывчатых веществ, взрывных устройств не обнаружили. В 01.10 был дан отбой эвакуации.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, в результате действий пьяного человека была нарушена нормальная деятельность правоохранительных органов и аэропорта: в операции было задействовано более 60 полицейских и работников службы авиационной безопасности.
Прокуратура Ленинского округа Тюмени утвердила по данному уголовному делу обвинительный акт и направила материалы дела в суд. «Телефонному террористу» грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до 2 лет, либо ограничение свободы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на срок до 3 лет.