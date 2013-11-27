52-летнего хулигана будут судить за звонок о готовящемся взрыве в «Рощино»

2 ноября текущего года около 23.19 Макаревич, находясь в состоянии алкогольного опьянения, со своего сотового телефона позвонил в полицию и сообщил о готовящемся взрыве в здании аэропорта «Рощино». Была проведена срочная эвакуация пассажиров и работников аэропорта. Здание «Рощино» было оцеплено. Группа разминирования ОМОН и кинолог с собакой обследовали аэровокзал, багажное отделение, прилегающую территорию и взрывчатых веществ, взрывных устройств не обнаружили. В 01.10 был дан отбой эвакуации.