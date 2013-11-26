Как «лошара Вова» в полиции побывал

Большинству тюменцев имя Владимира Николаева незнакомо, но вы наверняка видели его в центре города. Бородатый мужчина в белой накидке с провокационной надписью «Тюмень — лучший город Земли! Лошара Вова» беседует с горожанами об экологии — в частности, о так называемом «кладбище снега» на территории лесопарка неподалеку от ТЭЦ-2.
Неделю назад Владимира Николаева задержали сотрудники полиции. По пути на очередное «дежурство» в центре города Владимир Вячеславович забежал в редакцию портала Nashgorod.ru, чтобы рассказать, зачем его увозили в участок, почему он на несколько часов остался без своего «оружия интеллигента» и как вышло, что перед «лошарой Вовой» извинились три сотрудника полиции.
Как оказалось, Владимира Николаева, который участвует в одиночном пикете с 16 апреля, задерживают не в первый раз, однако раньше он в отделе полиции надолго не оставался — отпускали через 15–20 минут.
«Забирали летом, когда я вокзал штурмом брал, и еще раз — месяц назад. Но тогда процедура короткая была. Привезли в отдел на улице М.Горького, спросили, по какому поводу стою. А мне любые уши не лишние: рассказал полицейским, что в городе происходит. Ребята доброжелательно ко мне отнеслись, никакой агрессии. Я не стал тогда обращаться в СМИ, бучу поднимать, жаловаться. 15 минут ограничения свободы — для российского гражданина в этом нет ничего необычного», — говорит Владимир Николаев.
19 ноября ему пришлось пробыть в том же отделе полиции № 4 порядка двух часов. Владимир Вячеславович, хоть и называется себя «лошарой», свое личное время ценит, права знает и намерен обжаловать действия полиции в суде.
Вот, что рассказывает Николаев о своем задержании:
«Семь месяцев прошло с тех пор, как начал выходить на пикет. Раньше стоял у администрации, сейчас сменил место дислокации, подвинулся ближе к светофору. Приспособился целые автобусы информировать. 19 ноября я был приглашен на собрание к справедливоросам по случаю 20-летия Конституции. В 13.40 уже нужно было идти, как подъехал патрульный автомобиль. Полицейские проверили документы, позвонили куда-то по рации. Я говорю: „Ребят, я тут семь месяцев уже стою, примелькался всем сейчас. Мне некогда сейчас, надо идти“. Они отвечают: „Нет, приказано доставить“. Повезли на М. Горького.
Там меня сначала больше часа продержали в коридоре. Говорили, что должен кто-то из администрации подъехать, но пришел только молодой участковый, начал опрашивать. К тому времени я был уже голоден и зол, поэтому отказался от письменных показаний, сославшись на 51 статью Конституции. Ну и сказал, что все уже писал здесь же месяц назад.
Потом попросил выдать протокол о задержании. Сотрудник полиции начинает заполнять протокол, привели понятых. Те посмотрели на мою манишечку, покивали. Полицейский попросил меня расписаться в протоколе. А меня зрение подвело: я сначала расписался, а потом присмотрелся — а это протокол об изъятии вещей и документов. Я говорю: „Вы с дуба рухнули?!“. Это орудие преступления изъять можно, а у меня — тряпочка, „оружие интеллигента“. Говорят — приказано».
После этого Владимир Николаев еще долго пытался добиться от сотрудников полиции протокола о задержании. То не находилось понятых, то сотрудник полиции не мог заполнить бумаги. «Написал, что задержали за незаконный митинг. Я говорю: „Начальник, ты знаешь разницу между незаконным митингом и одиночным пикетом?“. А у него глаза в горсть», — возмущается «лошара Вова». В итоге он ушел из отделения полиции и без протокола, и без своей белой накидки, которую опечатали сразу же после изъятия.
Уже вечером, когда Николаев шел домой, ему позвонил начальник отдела полиции № 4. «Извинился, говорит: „Проблемка небольшая с профессиональными характеристиками сотрудников. Куда подвести изъятые вещи?“ Ну я сказал, где прохожу. Минут через 40 подъехал экипаж, тот же участковый, который меня опрашивал, отдал вещи и тоже извинился. А на утро с извинениями позвонил еще и сотрудник, который протокол составить не смог», — рассказывает Владимир Вячеславович.
Отметим, что протокол о задержании Владимир Николаев все-таки получил, уже на этой неделе. Однако, несмотря на извинения троих полицейских, собирается в суде обжаловать незаконные, по его мнению, действия сотрудников ведомства.
Главной же задачей «лошары Вовы» по-прежнему остается работа с горожанами. Николаев подсчитал, что за семь месяцев от него о «кладбище снега» узнали, как минимум, 5 тысяч человек — это только те, с кем он лично пообщался на улице. Тюменец планирует продолжить свои одиночные пикеты и зимой — морозы не пугают.
«Я получаю удовольствие. Приспособился информировать целые автобусы — как на сцене стою, рассказываю, показываю, элементы пантомимы использую. Фотографируют часто из автобусов и из машин. Водители автобусов приветствуют, пассажиры смотрят, показывают, мол, молодец. Есть, конечно, такие, кто у виска крутит, но их меньше», — говорит Владимир Николаев.