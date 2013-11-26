Как «лошара Вова» в полиции побывал

«Семь месяцев прошло с тех пор, как начал выходить на пикет. Раньше стоял у администрации, сейчас сменил место дислокации, подвинулся ближе к светофору. Приспособился целые автобусы информировать. 19 ноября я был приглашен на собрание к справедливоросам по случаю 20-летия Конституции. В 13.40 уже нужно было идти, как подъехал патрульный автомобиль. Полицейские проверили документы, позвонили куда-то по рации. Я говорю: „Ребят, я тут семь месяцев уже стою, примелькался всем сейчас. Мне некогда сейчас, надо идти“. Они отвечают: „Нет, приказано доставить“. Повезли на М. Горького.