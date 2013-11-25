Требование перенести ВОЛС под землю — незаконно

Свою позицию по поводу переноса ВОЛС и решения УФАС озвучил директор Тюменского филиала ОАО «ВымпелКом» («Билайн») Андрей Золотарев: «Вряд ли наш взгляд на этот вопрос изменится от данного решения УФАС. Я считаю, что рано или поздно убирать „под землю“ волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) все равно придется. Красиво или не красиво — это вопрос один, но для нас как оператора сотовой связи перенос важен потому, что гарантирует надежность наших линий. Более того мы уже начали в Тюмени работу по переносу ВОЛС в линейно-кабельные сооружения, для этого у нас есть план (со списком гостевых улиц), по которому мы ведем работу. Отмечу, что на данном этапе мы получаем ТУ от операторов-владельцев линейно-кабельных каналов и делаем прочую подготовительную работу. По вопросу переноса ВОЛС мы находимся в постоянном диалоге с администрацией Тюмени. Тюменский филиал „Билайн“ в свою очередь рассчитывает на понимание городских властей и на то, что нам будет дано реальное время для демонтажа и переноса».