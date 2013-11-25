Требование перенести ВОЛС под землю — незаконно

В антимонопольную службу обратилась «Ассоциация операторов связи Тюменской области». Ее представители заявили, что администрация Тюмени нарушила закон, когда издала распоряжение «О размещении волоконно-оптических линий связи». Этот документ запрещает размещение ВОЛС подвесным способом и вынуждает операторов переносить и демонтировать сети. Все это может привести к прекращению деятельности операторов, сообщает ФАС России.
Кроме того, чиновники не придерживаются Порядка использования линейно-кабельных сооружений Тюмени. По мнению ФАС России, из-за этого может сократиться число компаний, предоставляющих услуги электросвязи.
По результатам рассмотрения дела, ФАС России признала нарушение и выдала администрации Тюмени предписание. Муниципальные власти с решением не согласились и обратились в суд. Однако Арбитражный суд города Москвы признал действия ФАС России законными.
Из материалов дела
В материалах дела говорится, почему городская администрация считает, что нужно переносить ВОЛС под землю и почему операторам связи трудно выполнить это распоряжение.
Администрация города объясняет необходимость переноса тем, что размещение сетей под землей будет способствовать безопасности дорожного движения, безопасности населения, улучшит облик города и поможет избежать превышения максимально допустимых нагрузок на опоры наружного освещения.
Однако многочисленные документы, предоставленные чиновниками, не убедили комиссию УФАС, что техническое состояние опор не позволяет выдерживать вес проводов. По мнению комиссии, чтобы определить предел нагрузки, нужна экспертиза, учитывающая конструкцию и техническое состояние конкретной опоры.
Дополнительные сложности в переносе коммуникаций создает, во-первых, то, что единственная компания в Тюмени, кабельная канализация которой подходит для размещения сетей, — ОАО «Ростелеком». Ее сеть подземных сооружений достаточно развитая и масштабная, проходит по технически востребованным участкам. Но если «Ростелеком» будет предоставлять свою канализацию в аренду другим компаниям, это приведет к ее доминированию на рынке, возможно, ограничению конкуренции и созданию дискриминационных условий.
К тому же, емкость канализации ограничена, а значит, не все операторы связи смогут ею воспользоваться. Тот, кто обратится раньше — сможет, а позднее — нет.
Во-вторых, при изменении способа размещения операторам придется перепроектировать существующую сеть из-за разных трасс кабельных линий и полностью заменить кабели (для надземной и подземной прокладки используются разные типы волоконно-оптических кабелей). По расчетам «ЭР-Телеком Холдинг» («Дом.ru») затраты на перенос компания сможет окупить только через 17 лет (при условии, что будет использовать для этих целей всю чистую прибыль).
Величина предполагаемых затрат на перенос — от 9 до 977 млн рублей. Кроме того, использование чужой кабельной канализации увеличивает стоимость переноса еще на 15%. Цены на аренду подземных линейно-кабельных сооружений превышают цены за подвес кабеля примерно в 10 раз.
Кое-где, возможно, придется строить новую канализацию: затраты на километр составят примерно 1,3 млн рублей, а их строительство будет идти около двух лет.
В-третьих, невозможно будет осваивать новые районы. По сообщению компании «КОМСТАР-Регионы», «Ростелеком» выдает технические условия на размещение ВОЛС в канализации только в случае присутствия сетей компании в этих районах.
Таким образом, надземный и подземный варианты размещения кабелей не взаимозаменяемы.
Комиссия ФАС России пришла к выводу, что в результате запрета на размещение ВОЛС открытым (воздушным) способом часть операторов связи понесет, а часть уже понесла существенные затраты на перевод ВОЛС в кабельную канализацию.
Согласно предписанию, администрация города Тюмени в течение одного месяца должна внести изменения и дополнения в Порядок использования линейно-кабельных сооружений и Перечень объектов линейно-кабельных сооружений города Тюмени. Кроме того, ей требуется разработать новый порядок предоставления объектов муниципальной собственности города Тюмени, а также перечень таких объектов, для размещения на них кабелей связи (ВОЛС).
Что думают операторы связи
Свою позицию по поводу переноса ВОЛС и решения УФАС озвучил директор Тюменского филиала ОАО «ВымпелКом» («Билайн») Андрей Золотарев: «Вряд ли наш взгляд на этот вопрос изменится от данного решения УФАС. Я считаю, что рано или поздно убирать „под землю“ волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) все равно придется. Красиво или не красиво — это вопрос один, но для нас как оператора сотовой связи перенос важен потому, что гарантирует надежность наших линий. Более того мы уже начали в Тюмени работу по переносу ВОЛС в линейно-кабельные сооружения, для этого у нас есть план (со списком гостевых улиц), по которому мы ведем работу. Отмечу, что на данном этапе мы получаем ТУ от операторов-владельцев линейно-кабельных каналов и делаем прочую подготовительную работу. По вопросу переноса ВОЛС мы находимся в постоянном диалоге с администрацией Тюмени. Тюменский филиал „Билайн“ в свою очередь рассчитывает на понимание городских властей и на то, что нам будет дано реальное время для демонтажа и переноса».
В компании «МегаФон» NashGorod.ru пояснили, что считают решение Арбитражного суда обоснованным и законным. «Несмотря на то, что запрет на размещение ВОЛС открытым (воздушным) способом признан незаконным, в настоящее время Администрация г. Тюмени настаивает на демонтаже ВОЛС и уклоняется от исполнения законных требований ФАС России: не предоставляет операторам связи перечень объектов городской инфраструктуры для размещения линий связи открытым способом. Заметим, что в силу ФЗ РФ „Об общих принципах организации местного самоуправления“ на Администрацию возложены обязанности по созданию условий для обеспечения жителей города услугами связи и содействию развитию предпринимательства. В связи с чем рассчитываем, что принятый судебный акт приведет к сбалансированному решению между Администрацией города и операторами по вопросу размещения ВОЛС, что, в конечном счете, влияет на доступность и качество предоставляемых горожанам услуг связи», — говорят юристы оператора.