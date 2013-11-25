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Школьные лесничества поддержат рублем

25 ноября 2013, 15:37
По 500 тысяч рублей ежегодно планирует выделять департамент лесного комплекса Тюменской области для поддержки движения школьных лесничеств.

Только в текущем году количество школьных лесничеств увеличилось с 12 до 57, сообщают в пресс-службе департамента. Первые шаги радуют: подростки, объединенные общим интересом, проводят регулярные уборки лесных участков и парков, участвуют в противопожарной пропаганде, а в некоторых сельских школах даже успели создать собственные маленькие лесопитомники. Вместе с педагогами в образовательную программу вовлечены и лесничие, которые в лесу могут быть рабочими руками, профессиональными экскурсоводами и методистами.

В планах на 2014-й год — проведение III спартакиады школьных лесничеств Уральского федерального округа, очередной областной слет и участие тюменских ребят во всероссийском юниорском лесном конкурсе «Подрост».

#Новости#Департамент лесного комплекса#Лесничества#Дарья#Общество
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