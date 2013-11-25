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Бронза чемпионата мира по самбо — у Натальи Казанцевой

25 ноября 2013, 13:28
Юбилейный чемпионат мира по самбо, посвященный 75-летию данного вида, состоялся в Санкт-Петербурге 22–24 ноября. Бронзовую награду соревнований завоевала тюменка Наталья Казанцева.
Сюжет
Тюмень

Как сообщает пресс-служба центра «Тюмень-дзюдо», подопечная Виктора Иващенко защищала честь России в весовой категории до 80 кг. Наталья одержала верх над соперницами Офелией Барриос из Венесуэлы и Мунхтуей Баттулгой из Монголии. И лишь однажды уступила будущей чемпионке Марине Прищепе из Украины. Отметим, что в каждой весовой категории участие приняли только лучшие представители своей страны.

По итогам чемпионата сборная России первенствовала в общекомандном зачете, завоевав 15 золотых, 4 серебряных и 8 бронзовых наград. Россияне не остались вне подиума ни в одной из дисциплин и весовых категорий.

#Новости#Тюмень#Самбо#Чемпионат мира#Таня#Общество
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