Бронза чемпионата мира по самбо — у Натальи Казанцевой

Как сообщает пресс-служба центра «Тюмень-дзюдо», подопечная Виктора Иващенко защищала честь России в весовой категории до 80 кг. Наталья одержала верх над соперницами Офелией Барриос из Венесуэлы и Мунхтуей Баттулгой из Монголии. И лишь однажды уступила будущей чемпионке Марине Прищепе из Украины. Отметим, что в каждой весовой категории участие приняли только лучшие представители своей страны.