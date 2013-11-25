Бронза чемпионата мира по самбо — у Натальи Казанцевой

Как сообщает пресс-служба центра «Тюмень-дзюдо», подопечная Виктора Иващенко защищала честь России в весовой категории до 80 кг. Наталья одержала верх над соперницами Офелией Барриос из Венесуэлы и Мунхтуей Баттулгой из Монголии. И лишь однажды уступила будущей чемпионке Марине Прищепе из Украины. Отметим, что в каждой весовой категории участие приняли только лучшие представители своей страны.
По итогам чемпионата сборная России первенствовала в общекомандном зачете, завоевав 15 золотых, 4 серебряных и 8 бронзовых наград. Россияне не остались вне подиума ни в одной из дисциплин и весовых категорий.