18 тюменцев попали под экономическую амнистию

В Тюменской области с июля по октябрь текущего года амнистия применена в отношении 18 граждан. Из них четыре человека совершили преступления, предусмотренные ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования), столько же были признаны виновными по ч. 3 ст. 30, ст. 195 УК РФ (покушение на неправомерные действия при банкротстве). Трое из попавших под амнистию были осуждены за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. По два человека совершили преступления по ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) и ст. 146 УК РФ (нарушение авторских и смежных прав). Один амнистированный ранее занимался незаконным предпринимательством, еще по одному человеку были судим по ст. 159.4 УК РФ (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности) и ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества, за счет которых должно производиться взыскание).