18 тюменцев попали под экономическую амнистию

Напомним, что согласно постановлению Госдумы РФ «Об объявлении амнистии» от 2 июля 2013 года, амнистия была объявлена по 27 составам экономических преступлений.
В Тюменской области с июля по октябрь текущего года амнистия применена в отношении 18 граждан. Из них четыре человека совершили преступления, предусмотренные ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования), столько же были признаны виновными по ч. 3 ст. 30, ст. 195 УК РФ (покушение на неправомерные действия при банкротстве). Трое из попавших под амнистию были осуждены за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. По два человека совершили преступления по ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) и ст. 146 УК РФ (нарушение авторских и смежных прав). Один амнистированный ранее занимался незаконным предпринимательством, еще по одному человеку были судим по ст. 159.4 УК РФ (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности) и ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества, за счет которых должно производиться взыскание).
Из 18 амнистированных лиц пятеро освобождены от наказания в виде обязательных и исправительных работ, двое — от условного лишения свободы, а один — от реального лишения свободы. В ходе следствия уголовные дела прекращены в отношении шести человек, на стадии судебного разбирательства — в отношении четверых, отметили в прокуратуре Тюменской области. Там также уточнили, что под амнистию попали 15 мужчин и 3 женщины.
Напомним, что одним из обязательных условий применения акта амнистии является возмещение преступниками ущерба потерпевшим. К примеру, Сладковский районный суд вследствие акта амнистии прекратил уголовное преследование в отношении руководителя ООО «Маслянкаунистрой», обвиняемого по ст. 199.2 УК РФ. Он сокрыл денежные средства организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам в сумме более 1,7 млн рублей, но во время судебного разбирательства перечислил указанную сумму в федеральный бюджет.
«Прокуратурой Тюменской области нарушений при применении экономической амнистии не установлено. Надзор за законностью ее применения будет продолжен. Постановление Госдумы об амнистии подлежит исполнению в течение шести месяцев», — сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.