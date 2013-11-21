Определились все участники чемпионата мира по футболу 2014 года

Европу на чемпионате мира будут представлять 13 команд — Англия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Германия, Греция, действующий чемпион мира Испания, Италия, Нидерланды, Португалия, Россия, Франция, Хорватия и Швейцария.
Кроме Бразилии в чемпионате сыграют еще шесть команд из Южной Америки — Аргентина, Колумбия, Мексика, Уругвай, Чили и Эквадор. Африка будет представлена пятью сборными. Право участвовать в финальном турнире завоевали Алжир, Гана, Камерун, Кот-д’Ивуар и Нигерия.
Из Азии на чемпионат мира приедут три команды — Иран, Южная Корея и Япония. На чемпионат пробилась также Австралия, игравшая в отборочном турнире Азиатского региона.
Путевки от Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) выиграли Гондурас, Коста-Рика и США.
Жеребьевка финального турнира чемпионата мира состоится 6 декабря 2013 года на бразильском курорте Коста-ду-Сауипе (штат Баия). Церемония начнется в 13.00 по местному времени (20.00 по Москве).
Чемпионат мира в Бразилии пройдет с 12 июня по 13 июля 2014 года в 12-ти городах страны: Рио-де-Жанейро, Ресифи, Салвадоре, Сан-Паулу, Порту-Алегри, Манаусе, Форталезе, Натале, Белу-Оризонти, Бразилиа, Куябе, Куритибе, сообщает РИА «Новости». Полуфинальные матчи пройдут на стадионах «Минейран» в Белу-Оризонти и «Арена Коринтианс» в Сан-Паулу. Решающая встреча турнира состоится на «Маракане» в Рио-де-Жанейро.