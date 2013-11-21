Определились все участники чемпионата мира по футболу 2014 года

Стали известны все 32 сборные — участницы финального турнира 20-го чемпионата мира по футболу, который пройдет в Бразилии с 12 июня по 13 июля 2014 года. Сборная Бразилии получила право сыграть в чемпионате как хозяйка турнира, а еще 31 команда определилась по итогам отборочных матчей.