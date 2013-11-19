За что задержали «лошару Вову»?

Большинству тюменцев имя Владимира Николаева незнакомо, но вы наверняка видели его в центре города. Бородатый мужчина в белой накидке с провокационной надписью «Тюмень — лучший город Земли! Лошара Вова» беседует с горожанами об экологии — в частности, о так называемом «кладбище снега» на территории лесопарка неподалеку от ТЭЦ-2. Интернет-портал Nashgorod.ru уже писал о Владимире Николаеве и проблеме, на которую он стремится обратить внимание как властей, так и горожан. Владелец участка земли, граничащего с «кладбищем снега», с 16 апреля участвует в одиночном пикете и подходит к этому с долей иронии: «Действую в тренде президентской политики, ведь этот год был объявлен в нашей стране «годом Экологии. Если есть утверждение, что Тюмень — лучший город Земли, то я и есть лошара». Кроме того, Владимир Николаев периодически проводит акции в защиту Лесного пруда.
О том, что активиста и борца за чистоту окружающей среды задержали полицейские, сообщил сегодня сайт golosa.info. Там говорится, что Николаева задержали без объяснений и доставили в участок по адресу ул. М. Горького, 42.
В УМВД по г. Тюмени подтвердили факт задержания Владимира Николаева. «Данный гражданин был доставлен в отдел полиции № 4 для установления личности, а также проведения профилактической беседы», — отметили в пресс-службе ведомства. Сотрудников полиции, в частности, интересовала причина нахождения Николаева на улице с плакатом.
Добавим, что после проведения беседы тюменец был отпущен, ему ничего не инкриминировали.