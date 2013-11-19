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За что задержали «лошару Вову»?

19 ноября 2013, 16:22
Тюменец Владимир Николаев, известный также как «лошара Вова», был задержан сегодня сотрудниками полиции и доставлен в ОП № 4. Чем же не угодил сотрудникам правоохранительных органов человек, носящий на себе лозунг «Тюмень — лучший город Земли»?
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Полиция

Большинству тюменцев имя Владимира Николаева незнакомо, но вы наверняка видели его в центре города. Бородатый мужчина в белой накидке с провокационной надписью «Тюмень — лучший город Земли! Лошара Вова» беседует с горожанами об экологии — в частности, о так называемом «кладбище снега» на территории лесопарка неподалеку от ТЭЦ-2. Интернет-портал Nashgorod.ru уже писал о Владимире Николаеве и проблеме, на которую он стремится обратить внимание как властей, так и горожан. Владелец участка земли, граничащего с «кладбищем снега», с 16 апреля участвует в одиночном пикете и подходит к этому с долей иронии: «Действую в тренде президентской политики, ведь этот год был объявлен в нашей стране «годом Экологии. Если есть утверждение, что Тюмень — лучший город Земли, то я и есть лошара». Кроме того, Владимир Николаев периодически проводит акции в защиту Лесного пруда.

О том, что активиста и борца за чистоту окружающей среды задержали полицейские, сообщил сегодня сайт golosa.info. Там говорится, что Николаева задержали без объяснений и доставили в участок по адресу ул. М. Горького, 42.

В УМВД по г. Тюмени подтвердили факт задержания Владимира Николаева. «Данный гражданин был доставлен в отдел полиции № 4 для установления личности, а также проведения профилактической беседы», — отметили в пресс-службе ведомства. Сотрудников полиции, в частности, интересовала причина нахождения Николаева на улице с плакатом.

Добавим, что после проведения беседы тюменец был отпущен, ему ничего не инкриминировали.

#Новости#Гражданские активисты#Полиция#Тюмень#Таня#Общество
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