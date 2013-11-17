Тюменской фирме разрешили продавать мороженое «Ё-Моё»

Патентная палата признала правоту предпринимателей, посчитав, выражение «Ё-Моё» не относится к бранной, нецензурной лексике. Кроме того, ведомство оценило логотип бренда — улыбающегося колобка в шапочке с пропеллером, который и держит слова «Ё-Моё», отметив, что он производит позитивное впечатление и хорошо соотносится с таким товаром как мороженое, потребителями которого являются как дети, так и взрослые.