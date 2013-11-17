Тюменской фирме разрешили продавать мороженое «Ё-Моё»

О том, что палата по патентным спорам удовлетворила заявление тюменской компании о регистрации товарного знака «Ё-Моё», сообщает со ссылкой патентное ведомство Российское агентство правовой и судебной информации.
На сайте РАПСИ отмечается, что изначально Роспатент отказал компании «Нимак-Т» в регистрации бренда, сославшись на то, что выражение «Ё-Моё» является жаргонным и вульгарно-просторечным, а также эвфемизмом нецензурного ругательства и относится к ненормативной лексике.
В свою очередь тюменская фирма указала в заявлении, что в современном русском языке идет активный процесс нейтрализации стилистически сниженных слов, и состав нейтральной лексики периодически пополняется словами, которые ранее считались разговорными, просторечными и даже жаргонными. Постепенно нейтрализуется и лексема «Ё-Моё», переходящая из состава бранной, просторечной лексики в состав разговорной.
Патентная палата признала правоту предпринимателей, посчитав, выражение «Ё-Моё» не относится к бранной, нецензурной лексике. Кроме того, ведомство оценило логотип бренда — улыбающегося колобка в шапочке с пропеллером, который и держит слова «Ё-Моё», отметив, что он производит позитивное впечатление и хорошо соотносится с таким товаром как мороженое, потребителями которого являются как дети, так и взрослые.