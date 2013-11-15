Личное оружие: где грань между самообороной и преступлением?

Разбираться предстоит суду, и адвокату обвиняемого придется постараться, чтобы доказать, что его жизни и здоровью угрожала реальная опасность.
Можно вспомнить и несколько недавних случаев, когда в результате превышения необходимой самообороны погибали люди. Так, большой резонанс вызвала история Альберта Сагидуллина. В марте 2011 года он убил мужчину, который в него стрелял, и ранил его сына. Несмотря на то, что Альберт Сагидуллин сперва выстрелил из охотничьего ружья в воздух, и сомнений в том, что он защищал свою жизнь и здоровье, не возникало, суд приговорил тюменца к реальному сроку — 2,5 года в колонии-поселении. Многие горожане сочли приговор несправедиливым. Много разговоров было и по поводу стрельбы возле кафе «У Ольги», которая закончилась гибелью молодого человека.
Вопрос о том, где заканчивается самооборона и начинается уголовное преступление, поднимался на одной из пресс-конференций, участие в которой принимали начальник лицензионно-разрешительного отдела УМВД России по г. Тюмени Нина Зырянова, директор негосударственного образовательного учреждения «Западно-Сибирский межрегиональный центр» Сергей Рокосов и директор ООО «Патрон» Алексей Сафронов.
Сотрудникам полиции хотелось бы, чтобы тюменцы более ответственно относились к оружию и думали о возможных последствиях, прежде чем использовать его по назначению. Нина Зырянова отметила, что человек, выстреливший из травматического оружия, обязан в течение суток прийти в полицию и сообщить об этом. Однако тюменские стрелки правоохранительным органам докладываться не спешат. Как правило, о выстрелах сообщают либо пострадавшие, либо свидетели. Нина Зырянова вспомнила лишь один случай, когда житель нашего города выполнил требования закона и написал заявление после того, как для самообороны применил оружие в отношении нападавшего. Сознательный тюменец даже сам вызвал скорую помощь для своего обидчика.
«Он четко осознавал, какие последствия могут быть у его выстрела, и выполнил требования закона. В этом случае можно сделать вывод о правомерном применении оружия самообороны», — говорит Нина Зырянова.
В большинстве же случаев владельцам оружия приходится доказывать на суде, что оружие было применено правомерно. По словам Нины Зыряновой, в случае с разборками водителей на улице Широтной будет сложно доказать, что жизни стрелка угрожала опасность. Насколько близко должен был подойти человек с монтировкой, чтобы его оппонент получил право на выстрел для самообороны?
«Это сложный момент, — прокомментировали спикеры на пресс-конференции. — Человек может ругаться, замахиваться монтировкой или битой, но при этом на опасное расстояние так и не подойти. Если вы понимаете, что на вас собираются напасть, и обидчик уже близко, нужно предупредить голосом, что вы будете стрелять. Он должен точно осознавать, что у вас есть оружие, и вы его примените. Если вы не предупредили о выстреле, то правоту придется отстаивать на суде, если будет причинен вред. Закон трактует однозначно: применять оружие самообороны можно, когда есть явная угроза жизни или здоровью».
Участники сошлись на том, что иногда необязательно стрелять в хулигана или разбойника, чтобы защитить свою жизнь — уже сам вид оружия или предупредительный выстрел в воздух может спугнуть потенциального обидчика.
Сколько раз оружие самообороны спасло жизнь тюменцам — неизвестно, такая статистика не ведется. Зато цифр, свидетельствующих о том, что далеко не всякому человеку можно доверить травматику, хватает. По сравнению с прошлым годом в Тюмени выросло число преступлений, совершенных с применением оружия — за 9 месяцев текущего года их зарегистрировано 33. При этом 30 произошло в общественных местах и на улице. Большинство из них были квалифицированы как хулиганство — 26 преступлений, зарегистрировано и 4 разбойных нападения. Кроме того, с нерадивыми владельцами оружия происходят несчастные случаи. Так, например, в Тюменской области не редкость происшествия на охоте: мужчины вместо дичи подстреливают своих коллег по промыслу. Бывает, что несчастья происходят и с теми, кому оружие положено по службе. Нина Зырянова рассказала о сотруднике правоохранительных органов (не полиции), который чистил дома заряженное оружие и выстрелил себе в ногу.
Тем не менее, по закону каждый человек имеет право на владение огнестрельным оружием. В настоящее время в Тюмени проживает более 26, 7 тысяч владельцев гражданского оружия, в личном пользовании которых более 44 тысяч единиц ружей, пистолетов и т.д. При этом оружие самообороны есть у 7 тысяч тюменцев. Большинство из них — владельцы травматики. Только в этом году более 600 тюменцев обратились в полицию, чтобы получить разрешение на покупку и ношение оружия ограниченного поражения. Отказано было лишь четырем из них — остальные предоставили все необходимые документы.
Отметим, что прежде чем получить разрешение на ношение оружия в полиции, необходимо пройти курс подготовки. В настоящее время в Тюмени будущих стрелков готовит только «Западно-Сибирский межрегиональный центр». Директор образовательного учреждения Сергей Рокосов рассказал, что программа обучения рассчитана на шесть часов — по три часа теории и практики. Сначала потенциальные владельцы оружия изучают виды ружей и пистолетов, законы и правовую базу, а уж потом идут в тир. Не сдавшие теоретическую часть к практике не допускаются. Стоимость курса — 5 тысяч.
Участники пресс-конференции напомнили также и о том, что хранить и носить оружие нужно также по всем правилам. Так, например, нет послаблений для девушек — таскать пистолет в сумочке нельзя. Гражданин, приобретая оружие, обязан купить кобуру подходящего размера и носить пистолет в ней. Оставлять оружие в бардачке машины и вообще без присмотра также категорически запрещается.
Таким образом, считают спикеры, быть владельцем оружия — большая ответственность. Нужно понимать, зачем ты покупаешь пистолет, как ты собираешься его хранить и в каких случаях применять.