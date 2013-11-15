Личное оружие: где грань между самообороной и преступлением?

Сколько раз оружие самообороны спасло жизнь тюменцам — неизвестно, такая статистика не ведется. Зато цифр, свидетельствующих о том, что далеко не всякому человеку можно доверить травматику, хватает. По сравнению с прошлым годом в Тюмени выросло число преступлений, совершенных с применением оружия — за 9 месяцев текущего года их зарегистрировано 33. При этом 30 произошло в общественных местах и на улице. Большинство из них были квалифицированы как хулиганство — 26 преступлений, зарегистрировано и 4 разбойных нападения. Кроме того, с нерадивыми владельцами оружия происходят несчастные случаи. Так, например, в Тюменской области не редкость происшествия на охоте: мужчины вместо дичи подстреливают своих коллег по промыслу. Бывает, что несчастья происходят и с теми, кому оружие положено по службе. Нина Зырянова рассказала о сотруднике правоохранительных органов (не полиции), который чистил дома заряженное оружие и выстрелил себе в ногу.