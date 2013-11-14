Тюменцам напомнят о «солдатах забытой войны»

Презентация книги Дианы Тихоновой «Солдаты забытой войны», посвященной ветеранам войны в Афганистане, состоится в Тюмени завтра.
Над изданием, посвященным 29 тюменским ветеранам, трудились девять школьников из отряда «Поиск», которые собирали необходимую информацию, проводили интервью, сканировали фотографии из личных альбомов участников войны.
Впервые книга была представлена горожанам в начале сентября. Тогда координатор проекта «Историческая память» Александр Крупин отметил, что «…идеализировать войну не в наших традициях. Афганскому конфликту историки до сих пор не могут дать оценку. Возможно, молчим об этой войне потому, что не нашли для нее оправдания».
Завтра, 15 ноября, в 15:00 в детско-юношеском центре «Вероника» (ул. Гастелло, 75 корп. 1) тюменские школьники встретятся с куратором проекта, редактором-составителем книги Дианой Тихоновой. С приветственным словомвыступит и председатель городского Совета ветеранов Василий Малков. О событиях прошедшей войны в Афганистане выскажется руководитель военного комиссариат Тюменской области Александр Моторин.
Собравшиеся услышат выступление ансамбля военной песни «Десантура», ребят, принимавших участие в подготовке книги, наградят памятными призами, а завершением встречи станет раздача книг с автографами авторов и снимки на память.