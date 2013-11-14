Тюменцам напомнят о «солдатах забытой войны»

Впервые книга была представлена горожанам в начале сентября. Тогда координатор проекта «Историческая память» Александр Крупин отметил, что «…идеализировать войну не в наших традициях. Афганскому конфликту историки до сих пор не могут дать оценку. Возможно, молчим об этой войне потому, что не нашли для нее оправдания».