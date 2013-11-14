Нужны ли России мигранты? Обсуждаем всем городом

«Подготовка экспертизы велась в течение полугода. Так совпало, что на момент начала реализации проекта тема миграции актуализировалась в связи с проведением заседания совета по межнациональным отношениям и подписанием Владимиром Путиным закона, определяющего полномочия и ответственность региональных органов власти в сфере межнациональных отношений», — комментирует ситуацию Вице-президент Фонда «Диалог» Эльшан Джафаров.