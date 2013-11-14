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Нужны ли России мигранты? Обсуждаем всем городом

14 ноября 2013, 12:46
Принять участие в обсуждении проблем миграционной политики Российской Федерации в рамках проекта «Общественная экспертиза» предлагают фонд общественной дипломатии «Диалог» и интернет-портал общественных объединений Тюменской области.

Открытая дискуссия, целью которой является выработка предложений по усовершенствованию миграционной сферы, проходит на площадке интернет — портала.

«Подготовка экспертизы велась в течение полугода. Так совпало, что на момент начала реализации проекта тема миграции актуализировалась в связи с проведением заседания совета по межнациональным отношениям и подписанием Владимиром Путиным закона, определяющего полномочия и ответственность региональных органов власти в сфере межнациональных отношений», — комментирует ситуацию Вице-президент Фонда «Диалог» Эльшан Джафаров.

С тем, что тема остро актуальна, согласны и научные руководители проектной группы развития регионального социума Игорь Бобров и Максим Черепанов: «Общественная экспертиза поможет выявить подходы различных слоев регионального общества к проблеме взаимоотношений принимающего населения и миграционных сообществ, их взаимной адаптации».

На странице общественной экспертизы, рассказывают организаторы, выложены аналитическая информация и статистические данные, иллюстрирующие обсуждаемый вопрос, а также материалы СМИ, посвященные проблематике обсуждения. Высказаться приглашают как отраслевых экспертов, так и людей, просто интересующихся проблемами миграции.

Вторым этапом общественной экспертизы станет работа экспертных групп, участники которых на основе полученных на первом этапе экспертных мнений, предложений и комментариев пользователей портала попытаются выработать единую позицию и сформулировать предложения и законодательные инициативы, способствующие приведению миграционной политики в соответствие с текущими возможностями и потребностями государства.

Итоговый документ будет отправлен в областные и федеральные структуры для рассмотрения и получения обратной связи.

#Новости#Эмиграция#Общественное обсуждение#Дарья#Общество
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