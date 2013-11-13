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Тюменцев с сахарным диабетом приглашают проверить кровь

13 ноября 2013, 15:08
Традиционный день открытых дверей, приуроченный ко Всемирному дню диабета, пройдет в субботу в Эндокринологическом диспансере. Ну а в последние будние дня недели горожане смогут посетить специальные семинары доля больных диабетом.

16 ноября в областном эндокринологическом диспансере (ул. Широтная 99/1) пройдет очередной день открытых дверей для больных сахарным диабетом, сообщают в пресс-службе департамента здравоохранения.

Жители смогут проконтролировать уровень сахара в крови, получить бесплатные консультативные приемы врача — диабетолога, эндокринолога, подиатра, невролога. У тюменцев, будет возможность получить ответы на все интересующие вопросы по диагностике, лечению диабета, профилактике позднего сосудистого синдрома.

Акция пройдет с 8:00 до 13:00. Запись в регистратуре по телефону: 8(3452) 33-07-54, 64-17-06 (наличие паспорта и страхового полиса обязательно).

Кроме того, для больных сахарным диабетом проведут образовательные семинары, где они научатся соблюдать простые принципы здорового образа жизни каждый день.

«Еще 20 лет назад количество людей с диагнозом „сахарный диабет“ во всем мире не превышало 30 млн. Сегодня их число достигло 380 млн. В России официально зарегистрировано более 3 млн больных диабетом, но реально сегодня в стране их не менее 9 млн», — рассказывают организаторы и напоминают про то, что нужно помнить о факторах, повышающих риск развития диабета: неправильное питание, избыточный вес, недостаток двигательной активности, курение, постоянные стрессы.

Цикл «Обучение больных сахарным диабетом» проведут 14 и 15 ноября с 10 до 13 в конференц-зале ТОКБ № 1 (ул. Котовского 55).

14 ноября:

Основные принципы лечения сахарного диабета 2 типа (к.м.н. Бельчикова Л. Н);

Гипергликемия (к.м.н. Сметанина С. А.);

Гипогликемия (к.м.н. Бельчикова Л. Н.).

15 ноября:

Поздние осложнения сахарного диабета (Кузнецова А. П.);

Уход за ногами при сахарном диабете (Ефремова Е. В.);

Диабет и физическая нагрузка (Редькина И. А.);

Диабет и путешествие (Саргисян С. М.);

Анкетирование (Суплотова Л. А.);

Диавикторина (Бельчикова Л. Н.).

#Новости#День открытых дверей#Здоровье#Медицина#Дарья#Общество
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