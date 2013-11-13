Тюменцев с сахарным диабетом приглашают проверить кровь

«Еще 20 лет назад количество людей с диагнозом „сахарный диабет“ во всем мире не превышало 30 млн. Сегодня их число достигло 380 млн. В России официально зарегистрировано более 3 млн больных диабетом, но реально сегодня в стране их не менее 9 млн», — рассказывают организаторы и напоминают про то, что нужно помнить о факторах, повышающих риск развития диабета: неправильное питание, избыточный вес, недостаток двигательной активности, курение, постоянные стрессы.