ГИБДД предупреждает: на дорогах гололед!

Если вы чувствуете, что ваши водительские навыки недостаточны для вождения в сложных условиях, воздержитесь от поездок по загородным дорогам в темное время суток и в утренние часы. Если вы не уверены в полной исправности своего автомобиля — убедитесь в отсутствии неполадок в тормозной системе и подвеске вашего автомобиля, они могут привести к аварии, даже если за рулем профессионал. Ну и само собой, все рационально оценивающие реальность, водители, уже давно установили на свои автомобили зимнюю резину.