ГИБДД предупреждает: на дорогах гололед!

Переменчивая погода, установившаяся в регионе, с осадками и ночными заморозками, приводит к обледенению проезжей части. Особенно это заметно на загородных дорогах, гололедные явления проявляются даже без образования видимого, так называемого, «стекловидного» льда. Влага, проникающая в микронеровности дорожного полотна, застывает под воздействием низкой температуры. При этом даже чистый и сухой на вид, асфальт становится очень скользким. Именно такие условия способствовали возникновению ряда дорожных аварий сегодня утром, сообщают в пресс-службе ГИБДД.
Чтобы обезопасить себя и других участников дорожного движения водителю необходимо, в первую очередь, выбирать скорость, обеспечивающую постоянный контроль над движением автомобиля, возможность выполнить торможение и остановиться в любой момент, без потери управляемости. К потере сцепления колес с дорогой, возникновению заноса автомобиля, могут привести также резкие действия рулем или педалью акселератора. Поэтому управлять машиной в таких условиях необходимо плавно, заранее рассчитывая свои действия, обязательно соблюдая дистанцию и боковой интервал.
Если вы чувствуете, что ваши водительские навыки недостаточны для вождения в сложных условиях, воздержитесь от поездок по загородным дорогам в темное время суток и в утренние часы. Если вы не уверены в полной исправности своего автомобиля — убедитесь в отсутствии неполадок в тормозной системе и подвеске вашего автомобиля, они могут привести к аварии, даже если за рулем профессионал. Ну и само собой, все рационально оценивающие реальность, водители, уже давно установили на свои автомобили зимнюю резину.