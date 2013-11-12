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Жители поселка Букино расскажут полицейским о проблемах

12 ноября 2013, 14:38
Сход граждан пройдет в поселке Букино в четверг, 14 ноября. Собрание пройдет в помещении спортивной базы (ул. Гилевская роща, 1) в 14.00.
Сюжет
Полиция

На мероприятии будут присутствовать начальник участковых уполномоченных и подразделения по делам несовершеннолетних УМВД России по Тюменской области Александр Приходько, начальник отдела полиции № 3 Максим Ципоркин и территориальные участковые.

«Все эти люди непосредственно занимаются охраной общественного порядка, и на данном мероприятии хотят услышать мнение граждан о деятельности участковых. Главная задача — увидеть общую картину работы полиции, как положительные, так и отрицательные моменты. Уже есть список проблемных вопросов для данной территории, характерные также и для определенного времени года. Сотрудники правоохранительных органов намерены рассмотреть проблемы совместно с гражданами, напомнить основные правила безопасности, которые необходимо соблюдать для сохранности личного имущества, находящегося как в квартире, так и на придомовой территории», — сообщает пресс-служба УМВД по г. Тюмени.

Участковые уполномоченные намерены услышать рассказы жителей поселка о тех проблемах, которые их волнуют, чтобы можно было в кратчайшие сроки решить их совместными усилиями.

#Новости#Полиция#Тюмень#Таня#Общество
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