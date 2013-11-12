Жители поселка Букино расскажут полицейским о проблемах

«Все эти люди непосредственно занимаются охраной общественного порядка, и на данном мероприятии хотят услышать мнение граждан о деятельности участковых. Главная задача — увидеть общую картину работы полиции, как положительные, так и отрицательные моменты. Уже есть список проблемных вопросов для данной территории, характерные также и для определенного времени года. Сотрудники правоохранительных органов намерены рассмотреть проблемы совместно с гражданами, напомнить основные правила безопасности, которые необходимо соблюдать для сохранности личного имущества, находящегося как в квартире, так и на придомовой территории», — сообщает пресс-служба УМВД по г. Тюмени.