Удостоверьтесь, что не больны раком

Около 40% больных, которым диагностированы злокачественные новообразования, находятся в трудоспособном возрасте, напоминают в областном департаменте здравоохранения. Именно для этих людей (взрослых работающих тюменцев) Тюменский областной онкологический диспансер в очередной раз проводит день открытого приема.
Онкологическая заболеваемость в Тюменской области (как и в целом по стране) по-прежнему остается высокой, новые пациенты со злокачественными новообразования выявляются ежедневно. К сожалению, из-за позднего обращения у каждого четвертого из них опухоль диагностируется в поздней, проблемной для лечения стадии.
Как известно, злокачественные новообразования нередко длительное время протекают бессимптомно или с признаками других хронических заболеваний. Это является причиной позднего обращения за медицинской помощью. Поэтому профилактические обследования населения являются одним из основных путей ранней диагностики и эффективного лечения больных. Особенно эффективна эта форма медицинского обслуживания населения при таких заболеваниях, как рак молочной железы, рак шейки матки, рак кожи, прямой кишки, предстательной железы, щитовидной железы и ряде других.
Профилактическое обследование целесообразно пройти всем, кто относится к группе риска (имеет предрасположенность к заболеванию), тем, кто стал отмечать какие-либо отклонения в здоровье, хотя пока особенно не страдает от этого, а также практически здоровым лицам старше 30 лет.
Консультации и необходимое обследование проводятся бесплатно. При себе необходимо иметь паспорт, страховой медицинский полис, СНИЛС.
Тюменский областной онкологический диспансер
Тюмень, ул. Барнаульская, д. 32, поликлиническое отделение
Часы работы: с 9.00 до 15.00
270–685 (регистратура)
270–715 (отделение медицинской профилактики).