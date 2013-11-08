Обман чистой воды: во что выльется бесплатная проверка

Звонят в основном пенсионерам. Чтобы ошибки не произошло, узнают возраст, и только потом начинают разговор о бесплатной проверке воды.
Тюменка Надежда, как и многие представители старшего поколения, привыкла верить людям, поэтому поначалу разговор ее не насторожил. Звонившая рассказала, что проходит акция и в ее рамках можно бесплатно проверить качество вод из-под крана. Ни о каком фильтре женщина не упоминала. Надежда согласилась, назначила время и назвала адрес, не запомнив даже названия организации, которая собиралась проводить проверку.
Надежда рассказала о звонке родным, а те, заподозрив неладное, обратились к интернет-поисковикам. Нашлось множество страниц: люди описывали одну и ту же ситуацию, менялись лишь нюансы.
С людьми договариваются о бесплатной проверке воды, приходят в назначенное время и действительно проводят несколько тестов. Результаты экспериментов наглядны: напуганные люди видят ржавые хлопья или черный осадок, свидетельствующий о наличии вредных веществ. Консультант говорит, что пить такую воду опасно для здоровья и для сравнения проводит те же опыты с водой, очищенной определенным фильтром. Та успешно проходит испытания, и пораженным хозяевам квартиры предлагают купить чудо-фильтр за несколько десятков тысяч рублей, чтобы пить минералку каждый день прямо из-под крана. Если у пенсионера нет на руках таких денег, ему объявляют, что возможна рассрочка. Переплата при этом составляет порядка десяти тысяч рублей. К тому же, нужно раз в несколько месяцев менять картриджи.
Надежда, прочитав несколько историй жителей разных регионов, перезвонила доброжелательной женщине и отказалась от бесплатной проверки. Позвонив приятельницам, тюменка выяснила, откуда у представителей компании номер ее мобильного телефона. Одна из знакомых не так давно стала счастливой обладательницей фильтра за 40 тысяч рублей и, видимо, решила, что и другим он тоже необходим.
Владелицей чудо-фильтра, правда, куда менее счастливой, стала еще одна тюменская пенсионерка. В редакцию интернет-портала Nashgorod.ru обратилась ее дочь Марина. Она рассказала, что люди, приехавшие бесплатно проверить воду, продали ее маме фильтр за 54 тысячи рублей.
«Стаканы эти я видела сама, мама специально оставила мне посмотреть. Во всех стаканах черный осадок, и только в одном не осадок, а вся вода бледно-оранжевого цвета. Мама как увидела эти химические опыты, так и забыла обо всем. Я ее спрашивала, почему она не позвонила мне, не посоветовалась. И вот она сидит потерянная, расстроенная, чуть не плачет, и говорит, что сама не понимает, почему ей даже в голову не пришло мне позвонить. Эти опыты со стаканами произвели такое сильное впечатление. Она сразу к ним в офис и пошла, он у нас как раз в двух шагах от дома.
И там тоже чудеса происходили. Предложили взять в рассрочку с первоначальным взносом. Мама сказала, что такой суммы сразу нет. И тут милый менеджер предложил рассрочку на два года без первоначалки. Акция, мол, такая у них была, но закончилась, а теперь вот он шефу позвонил, и добрый шеф только для нее дал добро. Мама, конечно, окончательно от этой доброты поплыла и подписала все, что ей подсунули. То, что там кредитный договор, она поняла только когда я, приехав домой, увидев коробку с фильтром и выслушав чудесную историю, посмотрела документы», — рассказывает Марина.
По ее словам, молодой человек, проводивший тесты воды, не предъявил ни документов, подтверждающих его компетентность в этом вопросе, ни сертификатов на оборудование, с помощью которого производил замеры. Также он не предоставил достоверной информации о продукте, который предложил покупателю, что является нарушением закона о защите прав потребителей.
«Когда мама спросила, как часто нужно менять картридж, он ответил, раз в полтора года. В инструкции же по эксплуатации написало каждые 6 месяцев, т. е. эксплуатация обходится в 3 раза дороже, чем он ей сказал. Также в инструкции по эксплуатации сказано, что прибор нельзя эксплуатировать в условиях влажности и распылять рядом любые жидкости. При этом фильтр монтируют под мойкой, а нас на первом этаже топят регулярно, под мойкой сырость. Саму инструкцию по эксплуатации он выдал маме уже после заключения договоров», — говорит Марина.
Естественно, тюменка решила расторгнуть договор и вернуть деньги. То ли на представителей фирмы произвела впечатление активность Марины, то ли подействовала угроза обращением в прокуратуру, но деньги пообещали вернуть. А ведь у многих пенсионеров возможности воевать с продавцами фильтров нет. Остается жалеть о потраченных деньгах, слушать упреки близких и пить чистую воду.
Напомним, что подобными приемами «развода» покупателей на приобретение своего товара пользуются, к примеру, продавцы пылесосов Kirby и распространители косметики DeSheli. Мы не клеймим никого словом «мошенники» — это решать правоохранительным органам, даже не приводим в тексте материала названий компаний, которые продают фильтры. Мы просто предупреждаем тюменцев, во что может вылиться бесплатная проверка воды.