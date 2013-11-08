Обман чистой воды: во что выльется бесплатная проверка

«Стаканы эти я видела сама, мама специально оставила мне посмотреть. Во всех стаканах черный осадок, и только в одном не осадок, а вся вода бледно-оранжевого цвета. Мама как увидела эти химические опыты, так и забыла обо всем. Я ее спрашивала, почему она не позвонила мне, не посоветовалась. И вот она сидит потерянная, расстроенная, чуть не плачет, и говорит, что сама не понимает, почему ей даже в голову не пришло мне позвонить. Эти опыты со стаканами произвели такое сильное впечатление. Она сразу к ним в офис и пошла, он у нас как раз в двух шагах от дома.