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В новом «Антее» пенсионеры и школьники смогут заниматься бесплатно

7 ноября 2013, 17:18
Филиал атлетического клуба «Антей» откроется в пятницу, 8 ноября, по адресу ул. С. Карнацевича, 12. Это значит, что у жителей микрорайонов, ведущих здоровых образ жизни, появится еще одно место для тренировок. Школьникам и пенсионерам предлагают приобщиться к спорту по сниженным ценам или и вовсе посещать бесплатные занятия.
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Тюмень

«Открытие нового клуба позволит нам существенно расширить возможности для организации бесплатных занятий физической культурой у старшеклассников и тренировочного процесса для пенсионеров», — говорит Наталья Проскурякова. Исполнительный директор клуба «Антей» — заслуженный мастер спорта России, двухкратная чемпионка мира и России Наталья Проскурякова.

Как сообщили в пресс-службе городского многопрофильного центра, в новом клубе «Антей» созданы максимально комфортные условия как для платных, так и для бесплатных занятий. Трехэтажное здание с тремя большими комфортными залами — тренажерным, кардиозоной и залом групповых программ — может вмещать на тренировках до 100 человек одновременно.

Отметим, что тренировки для пенсионеров будет проводить мастер спорта международного класса Наталья Берац. В распоряжении спортсменов старшего возраста будут все залы нового клуба.

Как отмечает директор департамента по спорту и молодежной политике администрации города Евгений Хромин, сотрудничество с фитнес-центрами дает тюменцам дополнительную возможность приобщиться к здоровому образу жизни через систематические занятия физической культурой — как на базе самих клубов, так и в рамках городских спортивно-массовых мероприятий. В этом году в рамках празднования Дня физкультурника в Тюмени был организован и проведен фитнес-фестиваль, в котором приняли участие 20 фитнес-клубов города и около тысячи тюменцев.

«Положительный опыт показал, что мероприятие востребовано, будем надеяться, что в следующем году количество активных клубов и горожан увеличится. Мы благодарны руководству атлетического клуба «Антей», которое поддержало инициативу проведения на базе своего клуба уроков физической культуры у старшеклассников в рамках городского проекта «Физкультура по интересам», — поделился Евгений Хромин.

#Новости#Спортивные центры#Тюмень#Фитнес#Таня#Спорт
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