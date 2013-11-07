В новом «Антее» пенсионеры и школьники смогут заниматься бесплатно

Как отмечает директор департамента по спорту и молодежной политике администрации города Евгений Хромин, сотрудничество с фитнес-центрами дает тюменцам дополнительную возможность приобщиться к здоровому образу жизни через систематические занятия физической культурой — как на базе самих клубов, так и в рамках городских спортивно-массовых мероприятий. В этом году в рамках празднования Дня физкультурника в Тюмени был организован и проведен фитнес-фестиваль, в котором приняли участие 20 фитнес-клубов города и около тысячи тюменцев.