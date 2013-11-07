В новом «Антее» пенсионеры и школьники смогут заниматься бесплатно

«Открытие нового клуба позволит нам существенно расширить возможности для организации бесплатных занятий физической культурой у старшеклассников и тренировочного процесса для пенсионеров», — говорит Наталья Проскурякова. Исполнительный директор клуба «Антей» — заслуженный мастер спорта России, двухкратная чемпионка мира и России Наталья Проскурякова.
Как сообщили в пресс-службе городского многопрофильного центра, в новом клубе «Антей» созданы максимально комфортные условия как для платных, так и для бесплатных занятий. Трехэтажное здание с тремя большими комфортными залами — тренажерным, кардиозоной и залом групповых программ — может вмещать на тренировках до 100 человек одновременно.
Отметим, что тренировки для пенсионеров будет проводить мастер спорта международного класса Наталья Берац. В распоряжении спортсменов старшего возраста будут все залы нового клуба.
Как отмечает директор департамента по спорту и молодежной политике администрации города Евгений Хромин, сотрудничество с фитнес-центрами дает тюменцам дополнительную возможность приобщиться к здоровому образу жизни через систематические занятия физической культурой — как на базе самих клубов, так и в рамках городских спортивно-массовых мероприятий. В этом году в рамках празднования Дня физкультурника в Тюмени был организован и проведен фитнес-фестиваль, в котором приняли участие 20 фитнес-клубов города и около тысячи тюменцев.
«Положительный опыт показал, что мероприятие востребовано, будем надеяться, что в следующем году количество активных клубов и горожан увеличится. Мы благодарны руководству атлетического клуба «Антей», которое поддержало инициативу проведения на базе своего клуба уроков физической культуры у старшеклассников в рамках городского проекта «Физкультура по интересам», — поделился Евгений Хромин.