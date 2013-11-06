Спасатель Алексей Копытов о командировке на Дальний Восток и разбившихся градусниках

В самом поселке не было. Уровень воды был около 4,2 метров . Местные жители отсыпали то место, которое весной затопило — и все. Техники в поселке мало: частные грузовые машины, самосвал и эскаватор, выделенные для строительства детского сада. Такими силами спастись от паводка было невозможно. В итоге вода поднялась до уровня 6,3 метра, а вместо трех домов затопило восемь. Мы эвакуировали 20 человек. В их домах вода доходила уже до окон, из одного дома мы выносили мебель, двигаясь по грудь в воде. Кроме того, затопило центральную улицу поселка. На ней стоит трансформаторная будка, мы по приезду обратили на нее внимание, и заранее подняли ее на полтора метра. Укрепляли дорогу, через которую в поселок доставляют провизию, регулярно делали замеры уровня воды, чинили крышу в пункте временного размещения, таскали туда кровати и матрасы. Все время были на подхвате.