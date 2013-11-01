Следователи: в реабилитационном центре людей держали против воли

В редакцию пришло письмо от тюменца Виктора. Когда-то он проходил лечение в этом самом центре: «Здесь мою душу собрали по кусочкам. Я не вступил в протестантскую церковь „Исход“, которая развивала этот центр, я остался православным. Весь месяц я рвался на волю, но сейчас понимаю, как много я приобрел благодаря тому, что меня не выпустили и держали ровно столько, на сколько подписал документы мой брат — 30 дней. За эти 30 дней я прожил новую жизнь. Я видел, какими прибывают в центр новые постояльцы, и какими они становятся через две недели. Это другие люди, они расцветают, оставшись наконец-то без доступа к вину и наркотикам. Юноши умнеют на глазах, девушки меняются до неузнаваемости. Из худых и изможденных они превращаются в ухоженных и симпатичных. И все это — прямо на моих глазах, как чудо перевоплощения. Жаль, что ограничение свободы воспринято как уголовное преступление. Какая глупость!».