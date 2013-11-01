Следователи: в реабилитационном центре людей держали против воли

«В июле 2012 года, а также марте, апреле и сентябре 2013 года руководитель реабилитационного центра „Тюмень против наркотиков“, грубо нарушая право граждан на свободу и личную неприкосновенность, незаконно удерживал шестерых граждан», — сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Тюменской области.
Эти люди, страдающие алкогольной и наркотической зависимостью, были приняты в реабилитационный центр для прохождения курса реабилитации на неопределенный срок по инициативе родственников и с собственного согласия. За содержание зависимых лиц руководитель центра получал деньги.
В следственном управлении отмечают, что люди, проходящие реабилитацию, были лишены возможности свободно перемещаться по собственному усмотрению за пределы помещения центра.
«Всякий раз, когда реабилитант желал покинуть указанное учреждение, он получал отказ. В самом центре оборудован единственный вход с металлической дверью, ключ от которой находился только у обвиняемого. Свободно передвигаться могли исключительно доверенные лица руководителя центра, проходящие реабилитацию. На окнах здания установлены решетки. А выходы на балконы заблокированы», — добавили в пресс-службе ведомства.
В ближайшее время руководитель реабилитационного центра и его защитник будут ознакомлены с материалами уголовного дела, после чего оно будет направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.
Корреспондент интернет-портала Nashgorod.ru попросил директора АНО «Тюмень против наркотиков» Сергея Дубика (стоит отметить, что обвинение предъявлено не ему, руководителем реабилитационного центра является другой человек) прокомментировать, насколько правомерно обвинять центр в лишении реабилитантов свободы. «Мы ничего преступного не делаем. В центре нет застенков, оков, наручников», — сказал он.
Когда человека принимают в реабилитационный центр, заключается трехсторонний договор, который подписывают как родственники будущего реабилитанта, так и он сам. Там прописываются определенные ограничения. «Конечно, человека не отпустят за сигаретами или пивом, но по территории центра реабилитанты передвигаются — они играют, например, в футбол, есть банный день, день встречи с родителями. В центр регулярно приезжают врачи, и ни один им не жаловался, что его держат насильно», — отмечает Сергей. Он полагает, что обвинения со стороны сотрудников правоохранительных органов основаны на показаниях отдельных реабилитантов. «Наркоман — это человек с неустойчивой психикой. Он может попытаться использовать любой шанс прервать реабилитацию. Люди находятся в сложной ситуации, и им проще всех винить, а себя оправдывать», — говорит директор АНО «Тюмень против наркотиков».
Сергей Дубик также отметил, что ему грустно, так как ставятся под сомнение все результаты, которых удалось добиться за пять лет существования центра. «Люди живут без наркотиков, рождаются дети, мы видим счастливых матерей. Но я могу понять сотрудников правоохранительных органов: у них есть установка, они делают свою работу, как и мы свою», — добавил он.
В редакцию пришло письмо от тюменца Виктора. Когда-то он проходил лечение в этом самом центре: «Здесь мою душу собрали по кусочкам. Я не вступил в протестантскую церковь „Исход“, которая развивала этот центр, я остался православным. Весь месяц я рвался на волю, но сейчас понимаю, как много я приобрел благодаря тому, что меня не выпустили и держали ровно столько, на сколько подписал документы мой брат — 30 дней. За эти 30 дней я прожил новую жизнь. Я видел, какими прибывают в центр новые постояльцы, и какими они становятся через две недели. Это другие люди, они расцветают, оставшись наконец-то без доступа к вину и наркотикам. Юноши умнеют на глазах, девушки меняются до неузнаваемости. Из худых и изможденных они превращаются в ухоженных и симпатичных. И все это — прямо на моих глазах, как чудо перевоплощения. Жаль, что ограничение свободы воспринято как уголовное преступление. Какая глупость!».
Отметим, что АНО «Тюмень против наркотиков» не имеет отношения к фонду «Город без наркотиков» Евгения Ройзмана.