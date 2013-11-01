Кондитер Татьяна Пономарева: Я давно не ем торты

На фестивале гостеприимства, который проходил в Тюмени 30 и 31 октября, собралось множество начинающих и уже состоявшихся мастеров кулинарного искусства.
Пожалуй, одним из ярких событий этого мероприятия стал конкурс «Домашнее задание» среди кондитеров. Было представлено много впечатляющих тортов, своей проработанной композицией больше напоминающих скульптуры и малые архитектурные формы, поэтому конкурировать за внимание гостей фестиваля кондитерам было непросто.
Корреспондент Nashgorod.ru узнал у одной из участниц конкурса, кондитера Татьяны Пономаревой, как создавался ее олимпийский торт и жалко ли ей будет, когда его съедят.
Этот торт вы сделали сами? Сколько же времени у вас на него ушло?
— Конечно, сама. А появился он вчера утром, бисквит для него я приготовила еще позавчера, а вот фигурки из мастики, которые вы здесь видите — это очень сложная и кропотливая работа, она заняла у меня около месяца.
И как возникла идея создания олимпийского торта?
— Это получилось совершенно случайно. Я думала о том, что сейчас интересует многих. И первое, что пришло в голову, — Олимпиада в Сочи. Я решила, что если сделаю торт, посвященный этому событию, то он понравится и взрослым, и детям, а еще мне хотелось посмотреть, получится ли у меня воплотить эту идею в жизнь или нет. По-моему, все получилось очень даже здорово.
Можете представить, что о вашем кондитерском чуде подумали в жюри?
— Честно, говоря, мне без разницы, как там оценили мой торт. Самое главное — он понравился многим людям. Я замечала, что говорят о нем участники и гости фестиваля, и это самая лучшая похвала для меня. Но если жюри оценят мой торт по достоинству, то это будет тоже замечательно.
А сами-то вы любите торты?
— Я их давно уже не ем. Было, конечно, время, когда они мне очень нравились, но это вскоре прошло. А вот придумывать и создавать их — это то, что я очень люблю. Мне радостно, когда я могу угодить своим клиентам и доставить им удовольствие, приготовив вкусный и красивый торт.
Вы давно занимаетесь кондитерским искусством?
— Точно не помню, но около 8–9 лет.
Наверное, получали специальное образование?
— Нет, если честно, то я самоучка.
Впечатляет. Как же вы обрели такое мастерство?
— Сейчас уже и не помню, где именно, но однажды я увидела, как делают необычные торты, почти настоящее искусство. Мне очень захотелось попробовать сделать что-то подобное. Когда у меня впервые получилось создать интересный торт, у меня появился азарт, и я до сих пор не могу остановиться. Еще, наверное, на меня сильно повлияли сотрудницы нашей кондитерской, куда я пришла работать сначала просто помощницей, а потом стала кондитером. Они увидели, как я справляюсь со своей работой и сказали, что я обязательно должна готовить заказные эксклюзивные торты.
Кто-то может сделать красивый торт, но не может его придумать — только с чьей-нибудь помощью, кто-то может придумать торт, но не может его воплотить в жизнь, а мне все это дается очень легко. Не знаю, откуда это у меня, но вот что-то заставляет там, внутри, делать так, а не иначе.
Вы хотели бы поучаствовать в конкурсах всероссийского или международного уровня?
— Очень хотелось бы, хотя для этого нужно много времени и стараний. Меня давно звали в Москву, но я не могу оставить в Тюмени свой коллектив и своих клиентов. Однако я рассматриваю такую возможность, и если мне найдут помощника, которого я смогу обучить и передать ему свой талант, то, пожалуй, я смогу спокойно уехать и продолжить совершенствоваться дальше.
Что для вашей работы нужно иметь в первую очередь: художественный вкус, навыки скульптора или умение технологически правильно готовить продукты?
— Здесь, наверное, нет самого главного. Все в моей профессии важно. Если ты чего-то из этого не умеешь, то вряд ли тебя можно назвать хорошим кондитером.
А среди ваших родственников есть кондитеры или кулинары?
— Да, бабушка. Она очень быстро научилась кондитерскому искусству и стала шеф-кондитером, но я не помню, как она работала и как готовила свои блюда. Ведь этому она меня не учила, но видимо, талант кондитера у нас передается через поколение.
Ваши близкие просят приготовить им такие торты дома?
— Нет, хотя раньше часто просили что-нибудь интересное и вкусное.
Ваши дети хотели бы стать кондитерами?
— Нет, они у меня давно выбрали профессию. Даже когда дома я готовлю торты или леплю фигурки из мастики и прошу их попробовать вместе со мной, они не очень-то хотят. Наверное, моя работа им кажется сложной.
Этот торт съедят, а вам не будет его жалко?
— Знаете, вот тут на фестивале в основном идут торты-манекены и за редким исключением здесь есть настоящие. Я, конечно, понимаю таких кондитеров, но лично мне не жалко приготовить полноценный торт, который можно потом скушать, ведь он и создан для того, чтобы приносить людям радость. Это важнее всего.
Марина Рыбьякова