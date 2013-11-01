Кондитер Татьяна Пономарева: Я давно не ем торты

— Сейчас уже и не помню, где именно, но однажды я увидела, как делают необычные торты, почти настоящее искусство. Мне очень захотелось попробовать сделать что-то подобное. Когда у меня впервые получилось создать интересный торт, у меня появился азарт, и я до сих пор не могу остановиться. Еще, наверное, на меня сильно повлияли сотрудницы нашей кондитерской, куда я пришла работать сначала просто помощницей, а потом стала кондитером. Они увидели, как я справляюсь со своей работой и сказали, что я обязательно должна готовить заказные эксклюзивные торты.